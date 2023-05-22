‘CHP’li dedemi size oy atması için ikna ettim’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz cuma İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluşmuştu. Renkli anların yaşandığı buluşma sırasında 18 yaşındaki genç bir kızın söyledikleri Erdoğan'ı hem güldürdü hem de duygulandırdı.Bursa'dan programa katılan 18 yaşındaki Elif, ilk oyunu kullandığını kaydederek, "Dedem 70 yaşında fanatik CHP'li. Ben de sizin tarafınızdayım çok şükür. Dedemi 'Bizim tarafa geç.' diye ikna ettim. Dedem de ilk defa sizin için oy kullandı." dedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan genç kızdan, dedesine selam söylemesini istedi.