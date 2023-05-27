‘Seni hatırlamaz bile’ dediler, beni 19 yıldır hiç bırakmadı

Konya'da yaşayan Gökhan Baran, 2002 yılında arkadaşlarıyla oynarken girdiği elektrik trafosunda 40 bin voltluk akıma kapıldı. Vücudunun yüzde 70'lik bölümü yanan talihsiz genç günlerce komada kaldı. Tedavi olmakta güçlük çeken Gökhan'ın hayatını 2004'te Konya'ya gelen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan değiştirdi. Erdoğan çifti Gökhan Baran'la yakından ilgilenip, tedavisini yaptırma sözü verdi.Erdoğan'ın talimatı ile tedavi altına alınan Gökhan Baran bugüne kadar 55 ameliyat geçirdi. Bugün KOSKİ Genel Müdürlüğü personeli olan Gökhan Baran, evli ve 2 kız çocuğu babası. 2 Mayıs'ta Erdoğan'ın gençlerle buluştuğu programa da katılan Baran, "Maddi durumlarımızdan dolayı tedaviyi yaptıramıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ile yolumuz kesişti. 'Kafanı yorma her şeyi halledeceğiz' dedi. Ben o şekilde eve koştum. Anneme, 'Anne başbakan beni tedavi ettirecekmiş' dedim. Koca başbakan seni mi hatırlayacak dediler. Yarım saat geçmedi evimizin kapısı çaldı. Danışmanları, 'Sayın başbakanımızın talimatları ile geliyoruz, Gökhan'ın tedavilerine başlayacağız' dedi. Sayın Erdoğan beni hiç yalnız bırakmadı. Ben onu niyesiz seviyorum" dedi.