TBMM Başkanı Şentop, Başkan Erdoğan’ı tebrik etti: Türkiye Yüzyılı hedefimize emin adımlarla...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına tebrik mesajı paylaştı.

Mustafa Şentop, mesajında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir vazife şuuruyla çıktığımız Türkiye Yüzyılı hedefimize emin adımlarla... Büyük Türkiye zaferine ulaşmada en büyük emeğin sahibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhur İttifakı mensubu siyasi partilerimizin genel başkanlarına şükranla... Aziz milletimize verdiği destek, gösterdiği teveccüh ve kararlılık için sonsuz takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.