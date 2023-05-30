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Giriş Tarihi: 30.5.2023

Baba ocağında sevinç ve gurur

DHA
Baba ocağında sevinç ve gurur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana-baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde Erdoğan hemşerilerinden yüzde 87.66'lık destek aldı. Güneysulu vatandaşlar Erdoğan'ın zaferini sevinç, coşku ve gururla karşıladı. Mustafa Erkekoğlu, "Çok mutluyuz" derken, Yıldıray Kara "Allah'ın izni ile daha güzel yerlere geleceğiz. Ekonomimiz daha da düzelecek. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. O bizim Reis'imiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. Emekli Ahmet Ziya Yıldırım da "Benim Cumhurbaşkanım kazandı, mutlu olmayacak mıyım? O vatanımızı, milletimizi nasıl yöneteceğini çok iyi bilen birisidir. O dünyayı da yönetiyor" dedi. Murat Alev ise "Bir önceki seçimde televizyonu kapattım, yattım. Kalp krizi geçireceğim diye korktum. Şimdi dünyalar bizim oldu" diye konuştu.
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Baba ocağında sevinç ve gurur
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