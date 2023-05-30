Suat Güner’den Tanju Özcan’a heykel göndermesi: “Hani söz nerede?”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, seçimlerin ardından 3 gün iznine çıkmasını ve heykel tartışmasını gündeme taşıyan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner şunları söyledi; "Biz tabi ki bağışlıyoruz 10 torba çimentoyu. 10 torba çimentoyla sadece belki etrafındaki refüj belirlemesini yapabilirsiniz. Çünkü başkan beyin değerlendirmesi şöyleydi: 'Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kazanırsa şehrin en görünür yerine büyük heykelini dikeceğini' beyan etmişti. Başkan bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tutmamıştır. Biz zaten heykelcilik yapan bir parti değiliz, heykelleri eleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bunu duysa bilse müsaade etmeyeceğini siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Biz yollara, üniversitelere, köprülere, havalimanlarına veriyoruz Cumhurbaşkanımızın ismini. Gelecek yarınlara miras kalacak yüzyılın kapılarını araladığımız bir çağdan bahsediyoruz. O yüzden böyle küçük şeylere tevessül etmeyeceğimizi sayın başkan da biliyor ama belki verdiği bir sözü tutar.

VERDİĞİ SÖZLERİ TUTSUN

Güner, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Bunu neden söylüyorum; çünkü hiç yok. Şimdi burada yerel siyasetle ilgili değerlendirme yapmıyorum ama küçük küçük söyleyeyim, botanik park yapacaktı ve adını da Cumhuriyetin 100. Yılına yakışır bir şekilde 100. Yıl Parkı koyacaktık ama yerini sattı. Yöresel ürünler pazarı yapacaktı çöktü. Hangi söz nerede? Şimdi çok uçtan örnek vermeyeyim istiyorum ama incitmeyeyim kimseyi. İhtiyaç sahibi ailelere konut yapacaktık 300 küsur milyon lira kredi kullandılar, nerede? Boy boy fotoğraflarını siz basın mensupları olarak paylaşmadınız mı? Arsa aldık tapulara imzalar fotoğraflar sanki Birleşmiş Milletler ile protokol imzalıyoruz gibi oturdular protokol imzaladılar. Arsa aldılar sattılar bir şeyler yaptılar, nerede? Biz verdiği hiçbir sözü tutmadığını gördük. Biliyoruz da zaten, böyle bir beklentimiz de yok. Ama belki bir tanesini tutar, tutmak ister diye biz yerini belirledik. Başkan, şehrin en görünür yerine herkesin görebileceği şekilde Cumhurbaşkanımızın bir heykelini yapacağım dedi. Dedik ki yeri burası olsun, biz yeri belirledik. 10 torba çimentoyla sadece yeri belirlenir.. Gençlik kollarımızın böyle bir enstantanesi olmuş sağ olsunlar. Tabii bizim de nefsimiz okşanmıyor değil. Belki sözlerinden bir tanesini tutar ve yapar bilemiyorum. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, biliyorsunuz cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarıydı. Hatta mesajlar attılar. Programlara böyle davet ettirdiler. Programlarda altlarda isimleri cumhurbaşkanı yardımcısı adayı yazıyor. Bu seçime gittik hepimiz özgür irademizle oy kullandık, cumhurbaşkanı adaylarına oy veriniz mi siz? Böyle bir şey olur mu yahu? Sistem belli, cumhurbaşkanını halk seçer, heyetini cumhurbaşkanı belirler. Bir ya da birkaç cumhurbaşkanı yardımcısı belirler. Ama ne oldu, belediye başkanlarından da bir kitleden oy alayım, burada LGBTİ'lerin de oyunu kaybetmeyeyim diye cinsel yönelim Anayasa'yla dezavantaj olmaktan çıkartılacak anayasa değişikliğiyle diye yazdın. LGBTİ'lerden de oy alayım. FETÖ'cülerden oy alayım diye birinci sıralara seçilecek yerlere FETÖ'cüleri milletvekili yaptın. Sonra tuttular terör örgütüyle masanın altında yaptıkları ittifakı masanın üstüne koydular. Birileri kızdı buna masadan kalktı, sonra dediler ki "gel yine gel", geldi tekrar oturdu. Bunların hepsini gördük. Bizim belediye başkanımız da sanırım onlara uydu, burada da bir miting yaptılar. Galiba oradan bir şey aldı ki yok şehirde. Dinlenmeye ihtiyacı var, çok yoruldu çünkü diyerek Tanju Özcan'a gönderme yaptı.