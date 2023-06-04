Öğrenciler LGS için ter döktü

Türkiye genelinde Ortaokul 8. sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sınavı'nda ter döküyor. Türkiye'de 8. sınıfa toplam 1 milyon 246 bin 429 öğrenci kayıtlı. Sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi. İki oturumda toplam 465 bin 274 görevli yer aldı. Deprem bölgesi dışında 71 şehirde öğrenciler kendi okullarında sınava girdi. LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı.

İSTANBUL'DA LGS HEYECANINI ÖGRENCİLER VE VELİLER DE YAŞADI

Türkiye genelinde 8. sınıf öğrencilerinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sınavın ilk oturumu 10.45'te sona ererken, ikinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.50'de tamamlandı. 1.2 milyondan fazla öğrencinin girdiği katıldığı 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hem öğrencileri hem de okul dışında bekleyen velilerini son derece heyecanlandırdı. Sabah sınavın başladığı saatlerde öğrenciler okul önlerinde toplanıp sırayla sınav salonlarına alınırken bu sınava geç kalan öğrencilerde oldu. Esenler'de LGS'ye giren bir öğrenci sınava son anda yetişti. Şişli'de sınava giren bir öğrencinin, evde unuttuğunu kimliğini, kardeşi koşarak okula yetiştirdi.

Birinci oturumun yapılmasının ardından öğrenciler okul bahçesine koşarak aileleriyle heyecanlarını paylaştılar. Bir kısım öğrenci soruların zor olduğunu söylerken bir kısım öğrencide gayet kolay ve başarılı şekilde çözdüğünü söyledi. Birinci oturumda birkaç soruyu çözemediğini belirten öğrencilerde gözyaşı dökerek üzüntülerini yaşadı.