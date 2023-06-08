Kandil’den muhalefete bir fırça daha: İlkesiz ittifak

Seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gönderen Kandil, alınan mağlubiyetin ardından Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerine devam ediyor. Sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, "Değerler üzerine kurulmayan bir ittifak aynı Millet İttifakı gibi dağılır ve sonuç alamaz. Zaten Millet İttifakı dağıldı. İlkesiz, kritersiz, değerler üzerine kurulmayan bir ittifak aynı Millet İttifakı gibi dağılır ve sonuç alamaz. Güçleri de, akılları da, ittifakları da yetmedi. Zaten bu ittifak özellikle 28 Mayıs seçiminde Apo'ya, hareketimize ve Kürt halkına karşı dillerini, stratejilerini değiştirdiler. O kadar ilkesiz, o kadar pragmatik ve dar bir şekilde hareket etmek olmaz. Bu Türkiye toplumuna bir şey kazandırmaz" ifadelerini kullandı. SABAH