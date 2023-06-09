Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na ’Genel Başkanlık’ yanıtı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonrası büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Milli irade sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.
KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA TEPKİLERİ!
Hezimete uğrayan CHP'de ise ortalık karıştı. CHP tabanından bir kesim Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan etti, diktatoryasını konuşturdu. Değişim söylemine sığınan İmamoğlu'na da 'yerini bil' mesajı verdi.
İMAMOĞLU DEVREYE GİRDİ
CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlendi. Kamera karşısına geçen İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na açık açık 'görevi bırak' çağrısında bulundu.
KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NA MEYDAN OKUDU!
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu yanlısı Sözcü TV'de İmamoğlu'na adeta meydan okudu.
"HALK IONLARI HİZMET ETSİN DİYE SEÇTİ"
"Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" diyerek İmamoğlu'nu yaylım ateşine tutan Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" dedi.
İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLERE ÇİZİK!
Geçtiğimiz günlerde Bay Bay Kemal tüm MYK'nın istifasını almış, oluşturduğu CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermemişti.
"ADAY OLABİLİR" DEDİ AMA...
"Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle de İmamoğlu'na karşı delege üstünlüğüne güvenerek mesaj verdi.
İMAMOĞLU'NUN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?
Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine İmamoğlu'nun vereceği yanıt ise merak konusu.