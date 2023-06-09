Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na ’Genel Başkanlık’ yanıtı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonrası büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Milli irade sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.