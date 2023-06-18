Babalar Günü için göz dolduran klip… 15 Temmuz Destanı’na vurgu yaptılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü Sosyal Medya Bürosu Polisleri; Babalar Günü için özel bir video klip hazırladı. Polislerin rol aldığı iki dakikalık klipte baba olan bir Özel Harekat Polisi ile eşinin ve küçük kızının arasındaki diyaloglara yer verildi.

15 Temmuz Destanı'na vurgu yapılan klipte; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde görev başında olan Özel Harekat Polisi'ni arayan eşi, kızını uyutamadığını söylüyor. Nöbeti zırhlı araçta bekleyen arkadaşına devreden Özel Harekat Polisi; telefonun ucundaki kızını 15 Temmuz Destanı için kaleme alınan "Ne Destanlar Yazılır" (Vakit Gelir) türküsünü okuyarak uyutuyor. Görevini tamamladıktan sonra evine gelen Özel Harekat Polisi; uyuyan kızını seviyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

2016 yılında FETÖ'nün gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin yıldönümünün yaklaşmasıyla daha da anlamlaşan iki dakikalık klipte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Anadolu Yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın gökyüzünden görüntülerine de yer verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabında "Başta Şehit ve Gazi Babalarımız olmak üzere; çocuklarının kahramanı tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" mesajıyla paylaşılan klip büyük beğeni topladı.