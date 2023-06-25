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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Uşak, şehidini uğurladı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Uşak, şehidini uğurladı
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın cenazesi, memleketi Uşak'ta dün son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kaya'nın cenazesini Uşak Havalimanı'nda Uşak Valisi Turan Ergün, Afyon İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Fehmi Semiz, protokol üyeleri, şehidin kardeşleri Eylül Kaya (23) ve Bekir Kaya (8) ile diğer yakınları karşıladı. Şehit Kaya'nın cenazesi, Banaz ilçesi Öksüz Köyü'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana götürüldü. Burada Kaya'nın özgeçmişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı okundu. Şehit Kaya'nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
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Uşak, şehidini uğurladı
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