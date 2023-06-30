LGS şampiyonları ödüllerini aldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Valilik Fuaye Salonu'nda Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) tam puan alan 111 öğrenciyi ağırladı. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okul yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.Vali Gül programdaki konuşmasında, "Hiç şüphesiz Valilik binası birçok misafirini ağırladı. Bana göre bugün, en önemli ve en kıymetli misafirleri sizsiniz. Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. LGS'de İstanbul genelinde tam puan alan 111 öğrenci kardeşimizi, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte Valiliğimize davet ettik. Öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için her birinize, öğrencilerimizin başarılarında en büyük pay sahibi olan öğretmen ve idarecilerine teşekkür ediyorum. Sizler ülkemizin en önemli değerlerisiniz. Bugün, İstanbul'da tam puan alan öğrencilerimiz için seviniyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınlarının en büyük teminatı sizlersiniz. İnşallah, lisede de aynı başarıyı gösterirsiniz. Tıpkı bir pergel gibi ayağınızı bu topraklara basın, dünyayı tanıyın, dünyadaki tüm bilgilere erişin. Milletimiz, memleketimiz ve bu topraklar için hayırlı bir vatan evladı olun. İstanbul Valiliği ve devletimiz olarak Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği yetki ile sizlerin yanında olacağız. Tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Program, Vali Gül'ün İstanbul'da LGS'den 500 tam puan alan öğrencileri kutlayarak ödüllerini ve başarı belgelerini takdim etmesi ile sona erdi.