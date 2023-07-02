Sivas olaylarının 30. yılında hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı

Sivas'a 30 yıl önce Pir Sultan Abdal Etkinlikleri için gelen şair, sanatçı, yazar ve ozanların kaldığı Madımak Oteli çıkan olaylarda ateşe verildi. Olayda 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan iki kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetti. Sivas olaylarında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Bilim ve Kültür Merkezi olan Madımak Oteli'ndeki anı köşesine karanfiller bırakıldı.

"SEVGİ VE HOŞGÖRÜ İKLİMİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Bilim ve Kültür Merkezi olan Madımak Oteli'ndeki anı köşesine karanfiller bırakan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaşanılan acının 85 milyonun ortak acısı olduğunu belirterek; "Brada hayatını kaybeden canlar için karanfil bıraktık. Dua ettik, Allah'tan rahmet diledik. Hepsinin mekanı cennet olsun. Tabii bu, tüm Sivas'ın, tüm Türkiye'nin, hepimizin ortak acısıdır. Bundan sonra bu tür müessif olayların yaşanmaması adına hepimize düşen çok önemli görev ve sorumluluklar var. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeli, birbirimize daha da yakınlaşmalıyız. Sevgi ve hoşgörü tohumlarını tekrar yeşertmeliyiz ki; aramıza nifak sokmak isteyen şer güçler fırsat bulamasınlar. Bu toprakların sesi olmuş, bu topraklarda yaşamış Aşık Veysel gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Ruhsati gibi ozanlarımız da bizlere hep barış, hoşgörü ve sevgi mesajları vermişlerdir. İnşallah bu mesajlarını doğru algılayıp, bizler de o yönde adımlar atacağız. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz. Sevgi ve hoşgörü iklimini tekrar inşa edeceğiz ve hep diri tutacağız " dedi.

"BU OLAY TÜM SİVAS'A MAL EDİLEMEZ"

Anma töreninde oknuşan Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin ise 30 yıl önce yaşanan olayın tüm Sivas'a mal edilemeyeceğini belirterek; "Bu, bir grubun çıkardığı bir olay. Yaşanan olaya üzülmek için insan olmanın yeterli. Madımak'a üzülmek için Türkiye'de Alevi olmamıza gerek yok, Başbağlar'a üzülmek için Türkiye'de Sünni olmamıza gerek yok, insan olmamız yeterli. Hepimiz birer insan evladı olarak doğuyoruz, mesele insan olabilmekte. Kimimiz insan olmadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Bu ve buna benzer olayların tekrar yaşanmaması için birlikte, barış ve kardeşlik fikrinin yaşanması için elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti göstermek durumundayız."