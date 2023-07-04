Ağabeyim gözünü bile kırpmadan vatan savunmasına koştu

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan Vedat Büyüköztaş'ın (36) kardeşi Sedat Büyüköztaş SABAH'a konuştu: "Ağabeyim 2012'de bayram tatili için Ankara'dan Aksaray'a giderken meydana gelen kazada eşini ve 2 çocuğunu, teyzesini ve yeğenini kaybetmişti.O kazadan yaralı kurtuldu ama çok büyük acılar çekti. 6 iş arkadaşıyla o gece darbecilere direnmek için yola çıkmışlar. Ağabeyim yaralılara yardım etmiş. Ama ikinci kez açılan ateşte vurularak iki arkadaşıyla birlikte şehit olmuş. Ağabeyim çok dışarı çıkan bir insan değildi ama o gece hiç düşünmeden, gözünü kırpmadan dışarı çıktı. Vatan, millet için şehit oldu. Çocuklarına ve eşine kavuştu."