Mansur Yavaş’ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YAVAŞ'A TEPKİ YAĞDI

İbrahim Alpay: İlçe belediye başkanlarına diyorsunuz ki, 'Siz benim işime karışmayın, biz yaparız' diyorsunuz. İlçe başkanlarını dava etmekle tehdit ediyorsunuz. Madem bu kadar işinize sahip çıkıyorsunuz burayı aylardır neden görmezden geldiniz. Biz size inandık aylardır bekliyoruz ama güvendiğimiz dağlara karlar yağdı. Sayın Yavaş, bunun hesap zamanı gelecek.

Ahmet İltaş: Siz bir oy peşindesiniz, buradaki vatandaşları bezdirerek kötü bir iş yapıyorsun, biz burada çamurun içinde, tozun içinde kapılarımızı dahi açamaz hale geldik, sen buraya yetki alanımın içerisinde diyorsun yapmıyorsun, yapmak isteyeni de tehditle engelliyorsun, maksadın ne?"

Ahmet Ekti: Sayın başkanım Ülkücü gelenekten gelen bir başkansınız yaptığınız hareketler hiçbir milliyetçiye yakışmayan bir olay, size yakışmaz. Tehdit, baskı kimseye fayda sağlamaz. Hesap vakti geldiğinde yapılanlar unutulmaz.