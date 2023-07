Mansur Yavaş’ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, "ABB'nin hem kendi işini yapmadığını hem de suçu ilçe belediyesine attığını gördük, her zaman yaptıkları gibi beceriksizliklerini kapatıp suçu her seferinde ilçe belediyelerine yüklemeyi alışkanlık haline getirdiler. Cumhuriyet, Emek, Hacıenbiya, Tuzla, Yeşilova, Akseki ve diğer mahalle sakinleri aynı sorunu yaşamakta. Şereflikoçhisar Belediyesi olarak büyükşehir tarafından yapılmayan yolları asfaltlamaya başladık. Daha önce bu konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında kürsüden Şereflikoçhisar'daki yolların bir an önce asfaltlanması gerektiğini Mansur Yavaş'a sözlü ve yazılı olarak belirttik.