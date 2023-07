Koltuk kavgası örgütlere sıçradı

Kısasüre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi gençlik hareketi kurucusu olan Gökşen Anıl Ulukuş'u danışman olarak atadığı iddiaları partiyi karıştırmıştı. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık başta olmak üzere örgüt tarafından günlerdir eleştiri yağmuruna tutulan bu atama, CHP'de krize yol açtı. Baskılara 4 gün direnebilen Kılıçdaroğlu, Ulukuş'un danışman yapıldığını iddialarını yalanlatmak zorunda kaldı. CHP'nin yalanlamasına karşı kendi de bir yalanlama açıklaması yapan Ulukuş, "Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! 'Gerçeği yansıtmıyor' şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor" dedi.Kılıçdaroğlu'nun kendisine neler söylediğini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşan Ulukuş, "Sayın Genel Başkana danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere 'Ben hâlâ danışman mıyım?' diye sordum. Her seferinde 'Burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et' cevabını aldım" ifadelerini kullandı. Partide bazı kişilerin, "Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun" mantığı ile hareket ettiğini açık açık belirten Ulukuş, "Beni CHP'li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP'nin altı okuyla problemi olanlar CHP'li oluyor" dedi.Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve İyi Parti arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tweet'ini beğendi. Tweet'te şu ifadeler yer alıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 13 yıla sığdırdığı 12 seçim bozgununa rağmen ne milletten ne de kendi seçmeninden bir kez olsun özür dilemedi."