Deprem konutları hızla yükseliyor

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Eyyübiye ilçesinde TOKİ tarafından inşaatı devam eden depremzede konutlarında incelemelerde bulundu.6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Eyyübiye ilçesi Batıkent mahallesinde temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatları devam ediyor.Batıkent Mahallesi'nde 19 bloklu 366 konutun yapımı için çalışmalar hızla sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temeli atılan kalıcı afet konutlarının kasım ayı sonu itibarıyla bitirilip depremzedelere teslim edilmesi öngörülüyor.Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki şantiye alanında yetkililerden bilgi alan Vali Salih Ayhan, şunları söyledi: "Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin etmek adına, çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Eyyübiye Batıkent Mahallesi'ndeki TOKİ deprem konutlarında incelemelerde bulunarak mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi aldık. İnşallah en kısa sürede teslim edeceğiz."