Haberler Gündem Haberleri Bakan Özhaseki: Karadeniz'deki sel sonrası hasarlar hızla giderilecek
Giriş Tarihi: 10.7.2023 19:43

Bakan Özhaseki: Karadeniz'deki sel sonrası hasarlar hızla giderilecek

Karadeniz Bölgesi, yoğun yağışlar sonucu sel ve su baskınları ile karşı karşıya kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Karadeniz bölgesindeki yağışlara ilişkin gelen bütün ihbarları değerlendirdiklerini belirterek, "Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını dikkate almalarını özellikle istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Özhaseki: Karadeniz’deki sel sonrası hasarlar hızla giderilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sel bölgesine yakın şehirlerdeki İl Müdürlüklerine bağlı personelin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"UYARILARI DİKKATE ALALIM"

Bütün ihbarları değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, "Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte, vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün uyarılarını dikkate almalarını özellikle istirham ediyorum." açıklamasını yaptı.

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Bakan Özhaseki: Karadeniz'deki sel sonrası hasarlar hızla giderilecek
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