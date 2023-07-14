21 yaşındaki şehidin son sözleri: Şehit olmaya gelen yok mu?

BoluAbant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Fatih Kalu (21), 15 Temmuz gecesi Ankara'da sokağa çıktı. Önce MİT binası önüne, sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. FETÖ'cülerin helikopterden açtığı ateşle şehit düştü. Babası Erdal Kalu ise Genelkurmay Başkanlığı önünde kurşunlara aldırış etmedenyaralıları taşıdı. Baba Kalu o geceyi anlattı:Fatih annesine "Hakkını helal et" diyerek çıkmış çıkmıştı. Yolda mahalleliye seslenip "Sokağa çıkın, şehit olmaya gelen yok mu?" demiş. Darbe girişimden 3 gün önce bana "Ben ölürsem Gerede'ye gömün" demişti. Vasiyetini yerine getirdik. Oraya defnettik.Külliye'deki havuzda abdest almışlar, kaldırımları söküp helikoptere atmışlar. Çıkar mı helikoptere taş? Gitmez... İçindeki imandan, vatan aşkından. Oğlum ülkenin parçalanmasını engelledi. Cumhurbaşkanımızı görüp dertleşmek istiyorum. Onu babamız gibi görüyoruz.