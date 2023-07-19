Emine Erdoğan, BAE’de Kadınlar Genel Birliğini ziyaret etti:

"ÇOCUKLARA ADİL BİR DÜNYA BIRAKMAK BÜTÜN ÜLKELERİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Paylaşımında Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'nin de anneler ve çocuklarının yaşam kalitesini iyileştirmek için önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Çocukları ilgilendiren her sorunu çözmek ve onlara adil bir dünya bırakmak bütün ülkelerin ortak sorumluluğu. Çocukların haklarını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak için birlik olunduğunda daha güçlü mücadele edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.