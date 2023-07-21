Haberler Gündem Haberleri Türkiye orman yangınlarıyla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak ve 1 helikopter gönderiyor
Giriş Tarihi: 21.7.2023 18:10 Son Güncelleme: 21.7.2023 18:14

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak ve 1 helikopter gönderiyor

Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderiyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele için Yunanistan’a 2 uçak ve 1 helikopter gönderiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek.

Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak.

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Türkiye orman yangınlarıyla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak ve 1 helikopter gönderiyor
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