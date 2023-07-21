Türkiye orman yangınlarıyla mücadele için Yunanistan’a 2 uçak ve 1 helikopter gönderiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek.