Türkiye orman yangınlarıyla mücadele için Yunanistan’a 2 uçak ve 1 helikopter gönderiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek.