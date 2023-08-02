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Giriş Tarihi: 2.8.2023 16:49

Japonya'yı tayfun vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti...

Japonya'nın güneyindeki Okinawa vilayetinde etkili olan Khanun Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

AA
Japonya’yı tayfun vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti...

Japan Times'ın haberine göre, Okinawa'da şiddetli rüzgarlar sonucu yıkılan garajın altında kalan 90 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Japonya Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, tayfun nedeniyle 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Okinawa Elektrik Şirketi de tayfunun vilayetteki 210 bin evde elektrik kesintisine yol açtığı bildirdi.

Bölgedeki uçuşlar tayfun sebebiyle iptal edilmişti.

Yetkililer, şiddetli yağışları beraberinde getiren tayfun nedeniyle Okinawa vilayeti sakinlerini çamur kaymaları ve sele karşı uyarırken, vatandaşlara, acil durumlar dışında evlerini terk etmemeleri çağrısında bulunmuştu.

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Japonya'yı tayfun vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti...
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