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Giriş Tarihi: 11.8.2023 08:12

Zincirleme kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Aksaray'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Zincirleme kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Ferdi Taş idaresindeki 01 ADO 665 plakalı otomobil, Mehmet Deliaslan idaresindeki 51 KZ 102 plakalı otomobil ve Hüseyin Büyükyaldız'ın kullandığı 01 ABV 283 plakalı hafif ticari araç ile Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy gişeleri yakınlarında çarpıştı.



Kazada sürücü Deliaslan, ile yanındaki kimliği tespit edilemeyen 20 yaşlarında 1 kişi yaşamını yitirdi. Diğer iki sürücüyle araçlardaki 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Zincirleme kaza: 2 ölü, 9 yaralı
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