Zincirleme kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Ferdi Taş idaresindeki 01 ADO 665 plakalı otomobil, Mehmet Deliaslan idaresindeki 51 KZ 102 plakalı otomobil ve Hüseyin Büyükyaldız'ın kullandığı 01 ABV 283 plakalı hafif ticari araç ile Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy gişeleri yakınlarında çarpıştı.







Kazada sürücü Deliaslan, ile yanındaki kimliği tespit edilemeyen 20 yaşlarında 1 kişi yaşamını yitirdi. Diğer iki sürücüyle araçlardaki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.