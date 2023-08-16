Orhan İnandı darbe sonrasında FETÖ’ye maddi destek sağladı

Karada İnandı'nın darbe girişiminden sonra Kırgızistan'da topladığı paralarla örgütün üst düzey yöneticilerine maddi yardım yaptığı, kalacak yer ayarladığı, ülkeye girmede ve ülkeden ayrılmada yardımcı olduğu, vatandaşlık ve pasaport alınmasında etkin rol oynadığı aktarıldı. MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 5 Temmuz 2022'de adli makamlara teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İnandı'nın 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İnandı'ya 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 21 yıl hapis cezası verildi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, İnandı'nın FETÖ yapılanmasına 1985'te katıldığı örgüt hiyerarşisinde çeşitli görevler aldığı, bağlılığını sürdürerek Türkiye'de 1993-1995 yılları arasında örgüte bağlı eğitim kurumlarında yöneticilik yaptığı kaydedildi.

DARBE SONRASINDA MADDİ YARDIM YAPTI

Kararda Bylock kullanıcısı olduğu aktarılan İnandı'nın FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla 1995'te Kırgızistan'a gittiği ifade edildi. İnandı'nın Sebat Eğitim Kurumları AŞ'de genel müdür yardımcısı, 1998-2001 yılları arası yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yaptığı, 2001'den itibaren yakalandığı tarihe kadar da yönetim kurulu başkanlığını yaptığı aktarıldı. İnandı'nın ülke imamı olarak örgütün Kırgızistan yapılanmasını ve koordinesini sağladığı belirtildi. Darbe girişiminin ardından İnandı'nın Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ülke imamlarından sorumlu olarak Orta Asya imamlığı görevini üstlendiği anlatılan gerekçeli kararda, bu görevin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örgüt elebaşı Gülen'in yanındaki istişare heyeti içerisinde bulunan Naci Tosun ve Ali Ursavaş tarafından tevdi edildiği, Orta Asya mesulü olarak Polonya'da örgütsel toplantılar düzenlediği, 2021'de Amerika'ya örgüt liderinin yanına giderek bir hafta kaldığı aanltıldı. Gerekçeli kararda, İnandı'nın darbe girişimi sonrasında Kırgızistan'da topladığı paralarla örgütün üst düzey yöneticilerine maddi yardım yaptığı, kalacak yer ayarladığı, ülkeye girmede ve ülkeden ayrılmada yardımcı olduğu, vatandaşlık ve pasaport alınmasında etkin rol oynadığı belirtildi.