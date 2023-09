Gençler bizim yol arkadaşımız

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Edirne'den Şemdinli'ye, Mersin'den Rize'ye, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına ülkemizin her köşesini temsil eden gençlerimizle bugün buradayız. Burada Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde temsilciliği olan gençlik hareketi temsilciliğinden söz ediyoruz. Sizler teşkilatlanma yaygınlığı ile dünyanın en güçlü gençlik teşkilatının mensuplarısınız. Rabbime bana sizler gibi dava arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Ziyaret ettiğimiz tüm illerimizde gençlerimiz ile bir araya gelmeye önem veriyoruz. Gençlere arka bahçemiz olarak bakmadık, tam tersi emaneti teslim edeceğimiz arkadaşlarımız olarak gördük.Gençlerimizi küresel bataklığa çekmeye çalışanların oyunlarını bozduk. Saatlerce sohbet ettiğimiz ortamlarda kendimizi yabancı hissetmedik. 1 saatlik programda 3 saatte zor ayrıldığımızı hatırlıyorum. Gençlerimize tepeden bakarak faşist dayatmalara, genel başkanlara şahit olduk. Biz gençlere böyle bir yaklaşım sergilemedik. Hiçbir zaman gençlere tıpış tıpış gidip şunu yapacaksınız demedik. Hayatın her alanında gençlere alan açmanın, ülkenin, milletin hayrına olmalarının gayreti içinde olduk ve bunun için eğitimi en başa aldık.Teşkilat yönetiminden belediye başkanlığına kadar siyasetteki tüm kariyer planlarını sonuna kadar açtık gençlerimize. Gençlik kollarımızda yetişen evlatlarımızın hayatın her alanındaki başarıları ile gurur duyduk. Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette ve yönetimde sorumluluğu sizlere bırakıp kendi köşemize çekilip torunlarımızı seveceğiz. Sizlerden isteğim kendinizi siyaset dâhil, iş hayatı dâhil her alanda en iyi şekilde yetiştirip bu kutlu emaneti alıp en iyi yere taşıyacak yetkinliğe kavuşmanızdır.Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlandığımız dönemde kirli planları görüyoruz. 5. kol tuzaklarıyla boğuştuk. Sayısız oyunu bozduk, ekonomi oyununu da bozacağız.