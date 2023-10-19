20. ölüm yıl dönümünde Aliya İzzetbegoviç! “Bosna Hersek’in lideri İzzetbegoviç, savaşı İslam ahlakıyla kazandı!”

ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN HAYATINDA DÖNÜM NOKTALARI…

SABAH Gazetesi, Aliya İzzetbegoviç'in 20. ölüm yıl dönümü dolayısıyla hayatını, şahsiyetini, fikri dünyasını ve önemini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ile konuştu. Aliya İzzetbegoviç hakkında çalışmalarıyla bilinen ve "Aliya İzzetbegoviç-Çağa İz Bırakan Önderler" isimli kitabı yazan Prof. Dr. Akın, İzzetbegoviç'in hayatındaki dönüm noktaları hakkında şunları söyledi: "İzzetbegoviç'in dönüm noktalarından biri Genç Müslüman Teşkilatı'na dahil olmasıdır ve 2. Dünya Savaşı sonrasında ilk hapse girdiği dönemdir. Komünizm kurulduktan sonra Genç Müslüman üyelerinin bir kısmının şehit edilmesi bir kısmının hapis cezası alması dönüm noktası. Kendisi de üç yıl hapiste kaldı. İkinci kırılma noktası ise 1983'te Saraybosna davasında 'İslam Deklarasyonu' kitabı dolayısıyla bölücülük suçlamasıyla hapse atılması ve o hapishane tecrübesi Aliya İzzetbegoviç için çok önemliydi. Belki bir başka kırılma noktası ise Bosna savaşındaki duruşta görebiliriz. Bosna'nın Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsız bir ülke olmasıyla ilgili karar ve bütün tehditlere rağmen İzzetbegoviç ve arkadaşlarının özgürlük ve bağımsızlık ile ilgili o inançları ve vurguları…"

MÜSLÜMANLARIN BİR KRİZ YAŞADIĞINI TESPİT ETTİ

Prof. Dr. Akın, İzzetbegoviç'in fikri dünyası hakkında ise "Çağdaş İslam düşüncesinin çok önemli isimlerinden biri olan Aliya İzzetbegoviç entelektüel olarak Bosna Hersek'e çok büyük bir katkısı oldu. Fikri katkının temeline baktığımızda Aliya İzzetbegoviç'in ergenlik yıllarından itibaren İslam'a olan meylini biliyoruz. Sonra Genç Müslümanlar Teşkilatı'na katılan İzzetbegoviç, bu teşkilatta modern dönemde Müslümanların içinde bulunduğu durumu analiz etmeye çalıştı ve Müslümanca bir bakış açısı ortaya koymaya çalışan bir duyarlılığa ve anlayışa sahipti. Bir entelektüel olarak 1960 yıllardan itibaren yazılarıyla İslam düşüncesine katkılarda bulundu. Temeli şudur: İzzetbegoviç birkaç yüzyıldır bütün İslam dünyasının ve Müslümanların bir kriz yaşadığını tespit eder. Müslümanlar bu krizi yaşarken Batı'da ortaya çıkmış olan öğretilerin ve ideolojilerin, siyasi rejimlerin insanlığa genel anlamıyla hayır getirmediğini, problemli pek çok yönü olduğunu ortaya koyar."

"BOSNA SAVAŞI'NDA ONDAN 'DÜŞMANLARININ BİLE SAYGISINI KAZANMIŞ ADAM' DERLER"

Prof. Dr. Akın, İzzetbegoviç'in düşünce dünyası hakkında şu detayları paylaştı: "Müslümanların yeniden tarihi sorumluklarını üstlenmeleri gerektiğini söyler. Müslümanların yaşadığı krizin bir ahlak krizi olduğu belirtir. Bu ahlak krizini aşmayla alakalı bir çağrısı vardır. "İslam Deklarasyonu" ve "Doğu ile Batı Arasında İslam" gibi kitaplarında temelde hem insan felsefesi, insan tartışması yapar hem de diğer taraftan İslam'ın yeniden alternatif olabileceğiyle ilgili fikir tartışmasını içerir. İzzetbegoviç çok şahsiyet sahibi bir insandı. Bosna Savaşı'nda ondan 'Düşmanlarının bile saygısını kazanmış adam' diye bahsederler. Bunun temelinde o şahsiyet inşası var."

İZZETBEGOVİÇ: "İNSANDA ŞAHSİYETİN ALLAH'A ŞUURLU KULLUKLA ALAKALI BİR TARAFI VARDIR" DERDİ

İzzetbegoviç hakkında anlatımını sürdüren Prof. Dr. Akın, "Doğu ve Batı Arasında İslam isimli eserinde şahsiyet meselesine ayrı bir başlık ayırmıştır. İnsanda şahsiyetin Aliye İzzetbegoviç'e göre Allah'a şuurlu kullukla alakalı bir tarafı vardır. Sorumluluğunun asıl muhatabının Allah olduğunun bilincinde olma fikri vardır. Bunu hayatına geçirebilmiş bir insandır o. Bu duruşu ve görüşleri de insanları etkiliyor ve görüşleri nedeniyle 9 yılı hapishanede geçti" şeklinde konuştu.

"AHLAKİ BİR POZİSYONLA ALLAH'IN YARDIMIYLA BAŞARIYA ULAŞACAĞINA İNANCI ÇOK NETTİ"

Bosna Hersek'in kurucu cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç'in Bosna Savaşı'ndaki duruşuna değinen Prof. Dr. Akın, "Bosna Savaşı'ndaki mücadelesinde ahlaktan taviz vermemeye çok dikkat etti. İster siyasi parti genel başkanı olsun ister bir aile reisi olsun, bulunduğu her çevrede Aliya İzzetbegoviç'in tutarlı bir adam olduğunu görüyoruz. Savaşı kazanmasındaki en büyük etken ise inançtı. Muazzam bir inancı vardı. Kendisinin doğru ve ahlaki bir pozisyon aldığı takdirde Allah'ın yardımıyla başarıya ulaşacağına inancı çok netti. Savaşın ilk yıllarında henüz düzenli bir ordu olmamasına rağmen mücadeleyi seçmesinde o imanı var. 'İgman dağı gibi adam' benzetmesi de bahsettiğim şahsiyet ve yaptığının doğru olduğuna dair inançla ilgili kararlılığından kaynaklı" dedi.

"SAVAŞI İSLAM AHLAKIYLA KAZANDI"

Bosna Savaşı'ndaki mücadelesindeki Aliye İzzetbegoviç'in duruşunun savaşı kazanmasında en büyük etken olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akın, "Kendi partisinden yakın olanlardan bazıları 'Bizim düzenli bir ordumuz olmadan Sırpların bu saldırısına mücadele etmemiz akıl ve mantık sınırlarında değil' diyordu. İzzetbegoviç'in çok güzel bir tespiti var: Tarihi Allah yazar-yapar, biz sadece ahlaki sorumluluğumuzun tavrını alırız, duruş yerimizi seçeriz ve onun ahlaki olmasına bakarız. Allah'ın rızasına uygun mu değil mi ona bakarız. Savaşın özellikle iki yılı ciddi anlamda dayanışmış, organize olmuş bir Müslüman mücadelesi birlikleri vardı. Onların da bir başarısıdır bu. Savaşı İslam ahlakıyla kazandı, bu ahlaki duruşla kazandı. Sırp ve Hırvatlar tarafından 900 üzerinde cami yıkılmış ya da bazıları yakılmıştır. Ama Müslümanlarca tahrip edilmiş bir kilise bile yoktur" ifadelerini kullandı.



"BOSNA HERSEK'İ BAŞKAN ERDOĞAN'A EMANET ETTİ. GÜÇLÜ TÜRKİYE GÜÇLÜ BOSNA HERSEK DEMEK"

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek'i emanet ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Akın, "Ölmeden birkaç gün önce dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yanına çağırdı. 'Bosna Hersek'i sana emanet ediyorum' dedi Güçlü Türkiye demek güçlü Bosna Hersek demektir. Bizim İzzetbegoviç'in eserlerinden, düşüncelerinden ve mücadelesindeki pratikten öğrenebileceğimiz pek çok şey var. Otobiyografisi ve eserleri okunmalı" diyerek sözlerini sonlandırdı.