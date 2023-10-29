Başkan Erdoğan duyurdu: 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne; bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, Karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanında Sinan Genim ve edebiyat alanında Nazan Bekiroğlu ödüle layık görüldü.

"Vefa Ödülleri"ne ise, Atilla İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Semiha Ayverdi değer görüldü.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum.

Vefa ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.