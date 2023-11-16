‘Filistin İçin Tek Yürek’ zirvesi: Bu vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde lider eşleri İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirvede, Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'e "dur" çağrısında bulunuldu. 14 ülkeden lider eşleri ve özel temsilcilerin katıldığı zirvede konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi:Tarihin vicdanı hiçbir dönemdezalimin yanında olmamıştır. Yakın geçmişte Yahudileri yok etmek isteyen aynı zalimlikle anılacaksınız. Hiçbir ideoloji masumların canından değerli değildir. İsrailli bir bakan Gazze'ye atom bombası atmayı seçeneklerden birisi olarak değerlendirirken, sesini dahi çıkarmayanlar Hiroşima'nın kızı Sadako ile Filistin'in çocukları arasında ne fark görüyorlar merak ediyorum. Dün 'çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne' diye soran Bosnalı çocuğu kurtaramamanın ağırlığını taşıyan küresel vicdan, bugün Gazzeli çocukların üstüne yağan füzeleri durdurmak için daha neyi bekliyor? Yerin üstü bir cehenneme yeri altı bir çocuk metropolüne çevrildi.Dünya liderlerinin Gazze'deki masumlar karşısında büründüğü sessizlikten hangi anlamı çıkarmamız gerekiyor? İsrail ve BM'nin daimi 5 üyesine sormak isterim: Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz? 40 gündür devam eden bu utanç döneminden sonra hangi hakla, dünyada barışı ve adaleti insanlığın evrensel değerlerini savunacaksınız? Charlie Hebdo'da ölenlerin hukukunu korumak için sıraya giren o fotoğraf karesinde büyük bir şevkle boy gösteren, dünya liderlerinin Gazzeli mazlumlar karşısında büründüğü sessizlikten hangi anlamı çıkarmamız gerekiyor? İnsan Hakları Beyannamesi'nde ve uluslararası birçok sözleşmelerde hakları koruma altına alınmış insan tanımı sadece Batı'nın belirlediği sınırlar içindekileri mi kapsıyor? Bu karanlığa asla teslim olmayacağız. İnsanı merhametle kucaklayan bir küresel anlayışı savunacağız. İnsanı geldiği yere göre değerlendiren anlayışın ilelebet karşısında olacağız.Gazze'de kitlesel bir kıyım sürerken, herkesi Gazze'nin sesi olmaya davet ediyorum. Bütün dünyayı aynı sesle ateşkes için çabalarımızı birleştirmeye çalışalım. Filistin'deki haksız işgal son bulmalı. Gazze çocuklara aydınlık bir gelecek sunabilecek şekilde yeniden inşa edilmeli."Filistin İçin Tek Yürek" temalı Lider Eşleri Zirvesi'ne Katar, Senegal, Malezya, Özbekistan, Kongo Cumhuriyeti, Bangladeş, Bosna Hersek, Lübnan, İskoçya, Libya, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan lider eşleri ve özel temsilciler katıldı. Zirveye Azerbaycan, Brezilya ve Venezuela liderlerinin eşleri de video mesaj gönderdi. Zirve sonrası yapılan ortak basın toplantısında Emine Erdoğan şunları söyledi:7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle Gazze ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlardan derin bir endişe duyuyoruz. Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 binden fazla insanın katledilmesinin uluslararası hukukun en ağır ihlallerini teşkil ettiğini vurguluyoruz. Katliam tehlikesiyle karşı karşıya kalan hamile kadınların, çocukların, bebek ve hastaların can güvenliğinin bir an önce sağlanması amacıyla acil eyleme geçilmesi gerekliliğini işaret ediyoruz.Acil ateşkes ve Gazzelilere insani yardım sağlanmalıdır. Çatışmalara son verecek bir ateşkes tesis edilmelidir. Filistinlilerin ve İsraillilerin huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri iki devletli bir çözüm geliyor. Devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak, katliamları durdurmak için derhal ve topyekûn harekete geçilmesini istiyoruz.EmineErdoğan, zirve sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özetle şu ifadeleri kullandı: Gazze'de bir ur gibi günden güne büyüyen ve dünyamızı felakete sürükleyen nefret sarmalını engellemekle yükümlüyüz. Bu yolda yalnız yürümediğimizi bilmenin verdiği güçle Gazze'de adil ve kalıcı barış tesis edilene kadar dayanışmamızı sürdürmekte kararlıyız. Yüreğimizde taşıdığımız derin üzüntü ve endişeyle bütün devletleri, uluslararası örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını derhal ve topyekun harekete geçmeye çağırıyoruz.