İyilik için yürek yeter

8yaşından itibaren bisiklet sporuna tutkuyla bağlanan, Filistin Milli Takımı'na seçilerek katıldığı turnuvalarda madalyalar kazanan Gazzeli sporcu Alaa al-Dali'ye (33) 2016'da Başkan Erdoğan tarafından hediye bisiklet gönderilmişti. 2018'de Filistinlilerin İsrail sınırında başlattığı ve "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" olarak adlandırılan protesto gösterisini izlemeye giden Dali, on binlerce kişinin yer aldığı meydanda bir anda yere yığıldı. İsrailli bir keskin nişancı tarafından 250 metre uzaklıktan bir gösteriyi izlerken ayağından vurulan Dali, ağır yaralandı. Ameliyat sonucunda, sağ ayağı diz altından kesildi.Ancak Alaa'nın bisiklet sürme macerası bitmedi. 3 ay sonra yeniden ayaklanan Alaa, sıfırdan yeni bir hayat kurdu. Yaptığı sıkı antrenmanlarla kısa sürede parlayan bir yıldız haline geldi. Katıldığı turnuvalarda, üst üste şampiyonluklar yaşadı. "Özgür Filistin" hayaliyle pedal çeviren Alaa al-Dali, İsrail saldırılarında yaralanan 6 arkadaşıyla birlikte 'Gazze Kuşları' adını verdiği bisiklet takımı kurdu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının antrenmanları bırakıp, yardım faaliyetine başladılar. Ekip kısa sürede büyük destek gördü.Direksiyon başına geçen Gazze Kuşları, harabeye dönen kentin her bir köşesinde pedal çeviriyor. Her gün aralıksız onlarca kilometre yol yapan kahramanlar, kimine ekmek kimine de su taşıyor. Sürekli bomba ve füze yağmuru altında korkusuzca pedal çeviren Gazze Kuşları, "Yürümek zorunda kalanlar bizim kadar şanslı değil. Bizler; 3 saat içinde, 150 kilometre yol yapıyoruz ve Gazze'nin tamamını gezebiliriz" diyor.Gazze Kuşları'nın lideri Alaa al-Dali, "Gazze olarak köşeye sıkıştık. Denizden, doğudan, kuzeyden ve batıdan engellendik. Büyük bir hapishanede yaşıyoruz. Tüm bunlara rağmen pes etmedik. Herhangi bir yerde konserve yiyecek, un, şeker, pirinç ya da su ne bulursak bizler taşıyoruz" dedi.