CHP’nin olay adamı kendine ‘yeni koltuk’ buldu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, genel başkanlık yarışında Özgür Özel'in safına geçtikten sonra Çanakkale Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Erkek, seçim hezimetinin ardından kayıplara karışan isimlerden biriydi. "Paralel CHP'nin" deşifre olduğu gizli zoom toplantısında ortaya çıkan Erkek, Özgür Özel'in yeni genel başkan seçilebilmesi için de yoğun çaba harcadı. Memleketi olan Çanakkale'deki ililçe kongrelerinde "değişimcilerin öncüsü" olarak hareket eden Erkek, Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği listeye ve adaylara karşı peş peşe zaferler kazandı.