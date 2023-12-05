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Giriş Tarihi: 5.12.2023

Marmara için son uyarı: Depreme hazırlanmalıyız

Beklenen büyük Marmara depremi kendini bir kez daha hatırlattı. Marmara Denizi Gemlik Körfezi, 3 dakika arayla 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki defa sallandı. Uzmanlar, depreme hazırlık konusunda uyardı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Marmara için son uyarı: Depreme hazırlanmalıyız
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde dün sabah saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa başta olmak üzere Yalova, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen sarsıntı büyük korku ve paniğe neden oldu. Uzmanlar, bunun olası büyük deprem için bir uyarı niteliğinde olabileceğini belirterek depreme karşı önlemlerin alınması uyarısında bulundu. Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıkları olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, Marmara'da kendini yeniden hatırlattı. 9 kilometre derinlikte yaşanan ve 13 saniye süren şiddetli sarsıntıdan yalnızca 3 dakika sonra 4.5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli ve İstanbul'da vatandaşlar ev ve işyerlerini terk ederek güvenli alanlara kaçtı. Android tabanlı telefonlara 15 saniye önceden erken uyarı geldi. Valilik ve AFAD'a bağlı ekipler bölgeye sevk edilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkım veya yaralanma yaşanmadı. Bursa Valiliği, okulların ve diğer kamu binalarının tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu. Deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan sarsıntı, "Marmara'da büyük bir depremin habercisi mi?" sorusunu da bir kez daha gündeme getirdi.




Deprem Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir: Bu küçük bir deprem değil, orta şiddetli bir deprem. Gemlik ve Mudanya bölgesi, Kuzey Anadolu fay sisteminin güneyinde riskli ve hassas bir bölgedir. Bursa da bu bölgeye çok yakın bir yer. Buna göre de hazırlıklarımızı yapmamız ve dikkatli olmamız lazım. Yapı stoklarımızın gözden geçirilmesi şart."
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: Vatandaşlarımızın deprem gerçeği ile yüzleşmesi gerekiyor. Her bölgemizde 5 ve üzeri deprem potansiyeli olan bir ülkeyiz. Bunun bilincinde olmalıyız.




"BU DEPREME SEVİNMELİYİZ"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal: Bu deprem, bu bölge için son derece normal bir depremdir. Bu kollarda bu tarz depremler olabilir. Doğusu, batısı enerjiyi boşaltmış ancak ortasında daha büyük deprem üretebilen bir fay hattı. Bu bölge hem bu tarz hem de daha büyük depremler üretme potansiyeli olan faylarla dolu. Bu depreme sevinmek gerekir, çünkü bunlar bizi uyaran depremlerdir. Uyarılar olarak algılamalıyız. Marmara Bölgesi'ni hızla depreme hazırlamalıyız.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat: Olumlu bir gelişme olarak yorumlayabiliriz. Artçıları var. Lokal bir deprem bu. Tali bir kırık.
Prof. Dr. Naci Görür: Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik'te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun.




"ÖNCÜ GÖRMEK DOĞRU DEĞİL"
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: Bu depremi Marmara Depremi'nin öncüsü görmek doğru değil. Bu deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul'a varana kadar farklı illeri etkilemiş durumda. Şu an için endişelenecek bir durum yok. 24 saat boyunca süreci takip ediyoruz.
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Marmara için son uyarı: Depreme hazırlanmalıyız
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