Marmara için son uyarı: Depreme hazırlanmalıyız

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde dün sabah saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa başta olmak üzere Yalova, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen sarsıntı büyük korku ve paniğe neden oldu. Uzmanlar, bunun olası büyük deprem için bir uyarı niteliğinde olabileceğini belirterek depreme karşı önlemlerin alınması uyarısında bulundu. Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıkları olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, Marmara'da kendini yeniden hatırlattı. 9 kilometre derinlikte yaşanan ve 13 saniye süren şiddetli sarsıntıdan yalnızca 3 dakika sonra 4.5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli ve İstanbul'da vatandaşlar ev ve işyerlerini terk ederek güvenli alanlara kaçtı. Android tabanlı telefonlara 15 saniye önceden erken uyarı geldi. Valilik ve AFAD'a bağlı ekipler bölgeye sevk edilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkım veya yaralanma yaşanmadı. Bursa Valiliği, okulların ve diğer kamu binalarının tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu. Deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan sarsıntı, "Marmara'da büyük bir depremin habercisi mi?" sorusunu da bir kez daha gündeme getirdi.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir:
Bu küçük bir deprem değil, orta şiddetli bir deprem. Gemlik ve Mudanya bölgesi, Kuzey Anadolu fay sisteminin güneyinde riskli ve hassas bir bölgedir. Bursa da bu bölgeye çok yakın bir yer. Buna göre de hazırlıklarımızı yapmamız ve dikkatli olmamız lazım. Yapı stoklarımızın gözden geçirilmesi şart."
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar:
Vatandaşlarımızın deprem gerçeği ile yüzleşmesi gerekiyor. Her bölgemizde 5 ve üzeri deprem potansiyeli olan bir ülkeyiz. Bunun bilincinde olmalıyız.
"BU DEPREME SEVİNMELİYİZ"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal:
Bu
deprem, bu bölge için son
derece normal bir depremdir.
Bu kollarda bu tarz
depremler olabilir. Doğusu,
batısı enerjiyi boşaltmış
ancak ortasında daha
büyük deprem üretebilen
bir fay hattı. Bu bölge hem
bu tarz hem de daha büyük
depremler üretme potansiyeli
olan faylarla dolu. Bu
depreme sevinmek gerekir,
çünkü bunlar bizi uyaran
depremlerdir.
Uyarılar olarak
algılamalıyız.
Marmara
Bölgesi'ni hızla
depreme hazırlamalıyız.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat:
Olumlu bir
gelişme olarak yorumlayabiliriz.
Artçıları var. Lokal
bir deprem bu. Tali bir
kırık.
Prof. Dr. Naci Görür:
Şu an bir sıkıntı görmüyorum
ama Gemlik'te önlem
alınarak bu yerleşim alanı
deprem dirençli hale getirilmelidir.
Bu kentimizin
yeri çok tehlikelidir ve doğrudan
Gemlik fayının üzerindedir.
Geçmiş olsun.
"ÖNCÜ GÖRMEK DOĞRU DEĞİL"
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener:
Bu depremi
Marmara Depremi'nin
öncüsü görmek doğru değil.
Bu deprem, başta Bursa
olmak üzere İstanbul'a
varana kadar farklı illeri
etkilemiş durumda. Şu
an için endişelenecek bir
durum yok. 24 saat boyunca
süreci takip ediyoruz.