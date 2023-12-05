Marmara için son uyarı: Depreme hazırlanmalıyız

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde dün sabah saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa başta olmak üzere Yalova, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen sarsıntı büyük korku ve paniğe neden oldu. Uzmanlar, bunun olası büyük deprem için bir uyarı niteliğinde olabileceğini belirterek depreme karşı önlemlerin alınması uyarısında bulundu. Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıkları olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, Marmara'da kendini yeniden hatırlattı. 9 kilometre derinlikte yaşanan ve 13 saniye süren şiddetli sarsıntıdan yalnızca 3 dakika sonra 4.5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli ve İstanbul'da vatandaşlar ev ve işyerlerini terk ederek güvenli alanlara kaçtı. Android tabanlı telefonlara 15 saniye önceden erken uyarı geldi. Valilik ve AFAD'a bağlı ekipler bölgeye sevk edilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkım veya yaralanma yaşanmadı. Bursa Valiliği, okulların ve diğer kamu binalarının tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu. Deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan sarsıntı, "Marmara'da büyük bir depremin habercisi mi?" sorusunu da bir kez daha gündeme getirdi.Bu küçük bir deprem değil, orta şiddetli bir deprem. Gemlik ve Mudanya bölgesi, Kuzey Anadolu fay sisteminin güneyinde riskli ve hassas bir bölgedir. Bursa da bu bölgeye çok yakın bir yer. Buna göre de hazırlıklarımızı yapmamız ve dikkatli olmamız lazım. Yapı stoklarımızın gözden geçirilmesi şart."Vatandaşlarımızın deprem gerçeği ile yüzleşmesi gerekiyor. Her bölgemizde 5 ve üzeri deprem potansiyeli olan bir ülkeyiz. Bunun bilincinde olmalıyız.Budeprem, bu bölge için sonderece normal bir depremdir.Bu kollarda bu tarzdepremler olabilir. Doğusu,batısı enerjiyi boşaltmışancak ortasında dahabüyük deprem üretebilenbir fay hattı. Bu bölge hembu tarz hem de daha büyükdepremler üretme potansiyeliolan faylarla dolu. Budepreme sevinmek gerekir,çünkü bunlar bizi uyarandepremlerdir.Uyarılar olarakalgılamalıyız.MarmaraBölgesi'ni hızladepreme hazırlamalıyız.Olumlu birgelişme olarak yorumlayabiliriz.Artçıları var. Lokalbir deprem bu. Tali birkırık.Şu an bir sıkıntı görmüyorumama Gemlik'te önlemalınarak bu yerleşim alanıdeprem dirençli hale getirilmelidir.Bu kentimizinyeri çok tehlikelidir ve doğrudanGemlik fayının üzerindedir.Geçmiş olsun.Bu depremiMarmara Depremi'ninöncüsü görmek doğru değil.Bu deprem, başta Bursaolmak üzere İstanbul'avarana kadar farklı illerietkilemiş durumda. Şuan için endişelenecek birdurum yok. 24 saat boyuncasüreci takip ediyoruz.