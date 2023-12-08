Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan SABAH’a önemli açıklamalar! Gazze’deki katliama sessiz kalan batılı ülkelere tepki

İsrail'in abluka altındaki Filistin'in Gazze Şeridi'nde yerleşim yerleri, hastane, okul, cami, kilise demeden 2 aydır düzenlediği bombalı saldırılar sonucunda 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın toplam 16 bin 248 Filistinli öldürüldü, 43 binden fazla kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'deki katliamına dünyaya demokrasi ve hukuk dersi vermeye çalışan batı ülkelerinin sessiz kaldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen "TRT World Forum 2023" foruma katıldı. SABAH'a önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı katliama sessiz kalan batılı ülkeleri eleştirdi.

"BÜTÜN İNSANLAR EŞİT OLMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de insanlık adına utanç verici tablonun yaşandığını aktarırken, " Batı ve insanlık adına çok vahim bir durum. Batı ülkeleri dünyaya, hukuku, demokasiyi ve insan haklarını anlattı. Çeşitli dönemlerde ders vermeye çalıştı. Açıkçası bugün geldiğimiz noktada haklarını kaybetmişler diye düşünüyorum. Bir ahlaki ve hukuki bir kural varsa bu bütün insanlar için eşit olmalıdır. Eğer siz bir takım kesimleri dışarıda tutarsanız o kuralların içini boşaltmış olursunuz ve artık kimse onlara inanmaz" şeklinde açıklamada bulundu.

Batı ülkelerinin takındığı tavrın uluslararası sistemi, hukuku ve etik değerleri zayıflattığının altını çizen Yılmaz, "Bir an önce bu tutumlardan vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz. Daha fazla geç olmadan Gazze'de bugün yaşayan müslümanlarla ilgili değil insanlık ile ilgili bir mesele. Herkesin tavır alması gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece adaletli ve huzurlu bir dünya inşa etmemiz mümkün değil" dedi.

"ATEŞKES KARŞITI OY KULLANDILAR"

Birleşmiş Milletler'de ateşkese karşı oy kullanan batılı ülkelerin olduğunu aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Batı'da istisnaları var. Genelleme yapmak doğru olmaz. İstisna dışında olanlar maalesef iyi bir imtihan veremediler. Ateşkes çağrısında dahi bulunamayanlar oldu. Birleşmiş Milletler'de buna karşı oy kullananlar oldu. Bu da onların tarihine kara bir leke olarak geçti. Aynı ülkelerin sokaklarında halkların çok daha farklı tepki ve gösterileri oldu. Bu hadisede erdemli bir davranış ortaya koyan Filistin'den ve insanlıktan yana tavır koyan herkesi de selamlıyorum."