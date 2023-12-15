AK Partili Eyyüp Kadir İnan: İzmirliler kentteki hizmetsizliğin farkında

Partisinin Çiğli İlçe Başkanlığını ziyaret eden AK Parti İzmir Miletvekili Eyyüp Kadir İnan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yerel yönetimler partisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli bir yerel seçim yaşayacağını belirten İnan, şunları dile getirdi:

"2023 seçiminde çok önemli bir zafer elde ettik. Yerel seçimlerde elde edeceğimiz bu zaferi taçlandırmak istiyoruz. Yüzyılımızın gerçekliğiyle birlikte belediyecilik hizmetleri de güncellendi. AK Parti, en güncel siyasi hareketlerden bir tanesi. Belediyecilikte de böyle. Hem yüzyılımızın ihtiyaçları hem gençlerimizin ihtiyaçları hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda AK kadrolarımızı en hızlı bir şekilde açıklayacağız. Yerel seçimler için kampanyamızı başlatacağız ve tüm seçim çevrelerinde Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafer elde edeceğimize canıgönülden inanıyorum."

İnan, İzmir'in 25 senedir CHP'li belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini, kentte şehirciliğin çöktüğünü savundu.

Mart ayındaki seçimlerde İzmir'i AK belediyecilikle tanıştırmak istediklerini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"En hızlı bir şekilde İzmir'imizi altyapısıyla, üstyapısıyla AK Parti belediyeciliğiyle birlikte 25 senede oluşan cari açığı kapatmış olacağız. Bunun için de kolları sıvadık. İzmirli hemşehrilerimize bu talebi iletiyoruz. İnşallah İzmirli hemşehrilerimizin yoğun bir desteğiyle bu neticeye en yakın durumdayız. CHP'ye 25 senedir İzmirli hemşehrilerimiz çok yoğun bir kredi tanıdı. Hepsi belediye başkanlarından şikayetçi. Amma velakin Cumhuriyet Halk Partisine de gönül verdiklerini bize ifade ediyorlar ama bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisinin belediyecilik noktasının ne kadar sınıfta kaldığını da İzmirli hemşehrilerimiz her yağmurda, her çamurda ve her bir afette altyapının çöktüğünden dolayı aşırı mağduriyeti yaşıyorlar. Bu mağduriyetler artık birikti. Bu mağduriyetlerin çözümünün de AK Parti belediyeciliği olduğunu da gayet iyi biliyorlar."