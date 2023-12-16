Depremzede çocuklar sosyal etkinliklerle hayata tutunuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kurduğu tesislerle depremzedeler hayata yeniden tutunuyor. Depremzedeler için 575 spor tesisi, 112 havuz hizmet veriyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, önceki gün Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili bakan yardımcıları sunum yaptı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, depremden etkilenen yaklaşık 400 bin kişinin, eylül ayı ortalarına kadar yurtlarda ve gençlik kamplarında kaldığını dile getirdi.Deprem bölgesindeki 11 ilde 55 gençlik merkezi, 46 genç ofisi, 575 spor tesisi, 112 havuz, 104 spor salonu, 57 tenis kortu bulunduğunu belirten Ersöz, hem yurtlarda misafir edilen hem de bölgede konteyner kentlerde ve diğer alanlarda bulunan depremzedelere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendiğini anlattı. Ersöz, "1 milyon 312 bin 762 çocuk ve genç faaliyetlerden yararlandı" dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ise, deprem sonrası uzuv kaybı yaşayan 65 çocuğa kol ve bacak protezinin yapıldığını ifade etti.