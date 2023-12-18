New York Times’ın ’Hamas’ yalanına bakanlıktan yanıt! İddialar tek tek çürütüldü: Gerçekleri çarpıttılar

İDDİALAR TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ

New Times makalesi geçmişte şirkette azınlık hissesine sahip bir şahıs ve yine geçmişte aynı şirkette profesyonel yönetici olarak görev alan bir başka şahıs dolayısıyla söz konusu halka açık şirketin Hamas ile bağlantıları olduğu izlenimini vermektedir. Oysa Türk makamları ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilerin finansal faaliyetlerini ve durumlarını ayrıntılı bir şekilde incelemiş ve ülkemiz finansal sisteminin suiistimal edilmediğini tespit etmiştir.

Benzer şekilde, önemli bir finansal malvarlığı çıkışının olmaması, söz konusu şirketin 7 Ekim 2023 tarihli saldırı ile bağlantılı olduğu iddiasını çürütmektedir.