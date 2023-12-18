SON DAKİKA | Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nden “Akıncı” kararı: FETÖ’nün sivil imamları ile hain askerlerin cezaları onandı

Son dakika haberi! 15 Temmuz'da savaş uçaklarıyla sivil insanların üzerine 6.5 ton bombayla ölüm yağdıran hainlerle ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını verdi. Daire, darbeyi planlayan sivil imamlar; Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında "Anayasa'yı ihlal" , "Cumhurbaşkanına suikast" , "Kasten insan öldürme ve kasten insan öldürmeye teşebbüs" , "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından verilen toplam 77 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

15 Temmuz'da gece saatlerinde FETÖ üyesi hain pilotlar Ertan Koral ile Mehmet Çetin Kaplan Gölbaşı'ndaki Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombaladı. Ardından hainler, Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı hedef alarak gerçekleştirdiği saldırıda da biri imam diğerleri polis 44 kişi şehit düştü. Darbe girişimi gecesinde eski pilot üsteğmen Mehmet Yurdakul, darbecilere "Emniyet binasını tahrip edin" emrini verdi. Bunun üzerine gece saatlerinde darbeciler, Ankara Emniyeti'ne 2 bomba attı. 2 polis şehit oldu.

Akıncı Üssü'ndeki darbeciler, 16 Temmuz sabah 06.19'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombaladı. Bölgedeki vatandaşlardan 15'inin şehit olmasına neden olan bombanın atıldığı uçak eski pilot üsteğmen Müslim Macit kontrolündeydi. Darbe girişiminde Ankara'da 11 pilot F-16 uçaklarını kullanarak bombalı eylem gerçekleştirdi. Akıncı Üssü'nden kalkan bu uçakların bombalı saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti. O gece 6,5 ton bomba kullanan hainler 77 kişiyi şehit etti.

YARGITAY HAİNLERİN CEZALARINI ONADI

Daire, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı Tuğgeneral Recep Sami Özatak, eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aydemir Taşçı hakkındaki "Anayasayı ihlal" , "Cumhurbaşkanı'na suikaste teşebbüs" , "Nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından verilen toplam 77 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

ÖLÜM YAĞDIRAN O HAİNLERİN DE CEZALARI ONANDI

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Veysel Kavak, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş, darbeci eski orgeneral Akın Öztürk'ün damadı eski 141'inci Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş, dönemin eski 143'üncü Filo Komutanı Binbaşı Mustafa Azimetli, TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, dönemin 143'üncü Filo Harekat Subayı eski binbaşı Ali Karabulut, üssün Harekat Plan Subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları da onandı.