Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım! Bakan Uraloğlu duyurdu: Pazartesi açılıyor

"ATATÜRK HAVALİMANI HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK"

Atatürk Havalimanı'n son durumu ile ilgili de bilgi veren Uraloğlu, havalimanının her halükarda hizmet vereceğini söyledi. Uraloğlu havalimanına inen günlük uçak sayısının 120 civarında olduğunu belirterek, "İşleyen bir düzen ve ciddi hangarlar var. Oradaki bir son pistimiz her halükarda koruyacağız. Yani onunla ilgili bir tasarrufumuz olmayacak. Orayı her halükarda kullanmaya devam edeceğiz. Ve o hangarlar vesaire bunu biraz konuşuyoruz onlar oradan taşımalı mıyız? Uçak bakım hangarları belli bir süre daha devam edecekler. Belki ilerleyen zamanda onların taşınması söz konusu olacak" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda da genel havacılık hizmetleriyle ilgili bir terminal yapıldığını işaret eden Uraloğlu, "Bir kısım belki oraya kayacak. Özellikle şu kargo konusunda, dünya ticareti konusunda her geçen gün taşınan yük artıyor. Sadece bunu hangi ulaşım sistemiyle taşınacağıyla ilgili oranlar değişiyor. Havayolu, denizden, demiryolundan daha fazla. Mesela pandemi. Dolayısıyla o miktar her geçen gün artıyor. Ya bizim daha fazla kapasiteye ihtiyacımız var. Bizim için her tarafı kullanmamız söz konusu. Dolayısıyla orasını da yani belli bir müddet daha kullanacağız" diye konuştu.