Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım! Bakan Uraloğlu duyurdu: Pazartesi açılıyor

"BİZ BATIYA NE YAPTIYSAK DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA DA ONU YAPTIK"

Uraloğlu, 2002'de 26 tane olan havalimanın, mevcut durumda 57'e yükseldiğini ve Türkiye'nin her noktası eşit ulaşım hizmeti götürdüklerini vurguladı. "İnşaat halinde Yozgat Havalimanımız devam ediyor. Çukurova devam ediyor. Bayburt devam ediyor. Trabzon'a da oranın ilgili bir durum oldu. İşte yeni bir planlamamız. Yer kalmamış. Hani gerçekten yapılması gereken yere yaptık. Bazen işte doğu, güneydoğuyu ulaştırmada ihmal ettiğimiz söylemleri oluyor. Şöyle bakarsanız hiç alakası yok. Yüz ölçümlere göre havaalanı sayesinde bakın tam dediğiniz gibi Türkiye'nin her tarafına biz ihtiyacı olan neyse onu yapmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"UÇAK BİLET FİYATLARINDA ORTALAMA RAKAM BİN 150 LİRA"

Yolcu sayısı az olan yerlere uçakla seyahatin tercih edilmesi için tavan fiyatlarını sınırlı tutarak teşvik verdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Aşağı yukarı yüzde 50'den fazlası 1000 liralar civarında. Hatta ortalaması 1.650 dedik. Bütün biletlerin satış ortalaması 1.150 lira civarında. Bir kere 600 liraya da bilet var. 800'e de var. 1000'e de var. 1.650 liraya da var yüzde 15'lik kısmı da 2 bin 500 liraya hani o da firmaların artık can suyu olsun yaklaşımıyla zaten daha şey satılıyor ama bu dediğiniz mesela daha turistik bölgelere birazcık daha limiti biraz yüksek, diğerlerinin daha düşük" şeklinde konuştu.

"HATAY HAVALİMANI'NDA BAŞLATILAN YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay Havalimanı hakkında bilgi veren Uraloğlu, yapılan çalışmalar sonucu, pist için en uygun yerin mevcut konumu olduğunu ifade etti. "Çok detaylı TÜBİTAK ve ODTÜ'yle görüştük. Onların görüşlerini aldık. Oradaki son duruma depremin son durumuna göre arazi kodu 76 metre. Oradaki taşkın kodu da aşağı yukarı 80 metre civarında. Belki 82 metre civarında taşkın kodu. Bütün yani en olumsuz hava şartlarında biz orayı 82,5 metreye pisti çıkarıyoruz. Dolayısıyla o taşkın da etkilenmeyecek seviyeye getireceğiz. Ve oradaki depremde bozulmuş olan bu geçirimsiz duvarlar var suyun girişini engeller. Onları yenileyeceğiz ve dolayısıyla oradaki hani güvenliği sağlamış olacağız" dedi.

"BAKANLIK OLARAK OLASI BİR DEPREM İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Bakanlık olarak olası bir deprem için hazırlıkların tam anlamıyla sürdürüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Bütün bakanlıklar tarafından, ulaştırma yapılarıyla ilgili, ulaştırma yapılarından, su iletim hatlarından, doğal gaz hatlarına, enerji nakil hatlarına kadar deprem yönetmeliğini bizim bakanlığımıza görev verilmişti. Ve o deprem yönetmeliğini çıkardık. Öncelikle tabii kendi sorumluluğumuzdaki bütün yapıları gözden geçiriyoruz. Allah korusun olası bir İstanbul depreminde mesela; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı halatlarını değiştiriyoruz. İstanbullu bunun farkında değil. Niye değil? Onları rahatsız etmemek için gece 12 ile sabah 5 arasında bunu yapıyoruz. Bütün viyadükler de bunu yapıyoruz. Aynı şekilde havalimanlarında şu baştan gözden geçir yani havalimanlarındaki en kritik yapı zaten pist yapıları. Onları gözden geçiriyoruz. Varsa buralara takviye yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.