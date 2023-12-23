CHP’de Çanakkale çatlağı

CHP Genel Merkezi'nin Çanakkale'de belediye başkan adayı olarak eski genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek'i aday olarak göstermesi gerginliğe yol açtı. Dün toplanan Parti Meclisi'nde Erkek'in adaylığına ilk tepki Çanakkale Milletvekili ve parti Meclis Üyesi Özgür Ceylan'dan geldi. Ceylan adaylık için sandığı işaret ederken, Çanakkale CHP'de tepkiler nedeniyle "bağımsız aday" formülü ve "meclis üyelerinin istifası" gündemde.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 3'ü büyükşehir 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin Çanakkale'de birçok itiraza rağmen ön seçim yapmadan eski genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek'i aday olarak belirlemesi büyük tepkilere neden oldu.

ÖZGÜR CEYLAN SANDIĞI İŞARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında dün akşam saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), belediye başkan adayları için belirlediği isimleri Parti Meclisi (PM) sundu. Parti Meclisi'nde 125 belediye başkan adayı oy birliğiyle kabul edilirken, Çanakkale'de Muharrem Erkek ismi tartışmaya neden oldu. 2 dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yürüten Muharrem Erkek'in Çanakkale'den aday gösterilmesine en büyük tepki hemşerisi Çanakkale Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Özgür Ceylan'dan geldi. Yapılan anket çalışmalarında Muharrem Erkek isminin çıkmadığına dikkat çeken Ceylan, ön seçim yapılarak adayın belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Ceylan, bu durumun Çanakkale'de Belediye Başkan adaylığı başvurusu yapan isimlere haksızlık olacağını vurguladı.

İTİRAZLARA RAĞMEN ADAY GÖSTERİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Çanakkale'de anket yapıldığını ve anket sonuçlarından Erkek'in çıktığını iddia etti. İtirazlara rağmen Muharrem Erkek'in adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.

"BAĞIMSIZ ADAY" FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Erkek'in ön seçim yapılmadan genel merkez tarafından aday olarak gösterilmesi Çanakkale CHP'de tepkilere neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından iddiaya göre eski il yönetimi kazan kaldırdı. Bazı il yöneticileri Erkek'in adaylığına karşı "bağımsız aday" formülünü gündeme getirirken, bazı yöneticiler, toplu istifa ve "belediye meclis üyelerinin çekilmesini" teklif etti.

"DEMOKRASİNİN KURALI ÜYE BAZLI ÖN SEÇİMDİR"

Muharrem Erkek'in adaylığı konusunda açıklamalarda bulunan Çanakkale CHP eski İl Başkanı Metin Ümit Ural, "Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzükle yönetilir. Tüzüğümüz derki aday belirlemede mutlaka üye bazlı ön seçim yapılmalıdır. Şuan ise temayül yoklaması yapılmadan, üye bazlı ön seçim yapılmadan, merkez yoklaması yapılarak bir karar alındı. Muharrem Erkek bu partinin Genel Başkan Yardımcılığı yapmış biridir. Ancak ben olsaydım üye bazlı ön seçime katılırdım. Çünkü Çanakkale'de 4 adayı vardı ve üçü ön seçim istiyordu. Ve bu konuyla ilgili genel merkezimize bir dilekçe sundular. Ben olsaydım üye bazlı ön seçime katılır ve ordan çıkardım. Çıkma olaslığı da yüksekti. Bana göre burda ciddi bir eksiklik var. Genel Merkezimiz ön seçim yapmalıydı. Çanakkale'de benim de katıldığım il başkanlarının yaptığı açıklamada üye bazlı seçim istediğimiz ve demokrasinin kuralının yerine getirilmesiydi. Sosyal demokrat bir kentte acıkması gözlemlediğimiz Muharrem Erkek'in atanmasına bir tepki var" dedi.

"SÜREÇ VE KRİZ YENİ BAŞLIYOR"

Geçtiğimiz yıl sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından partisi tarafından disipline sevk edilen sosyoloji profesörü Cumhur Aslan ise, aday belirleme sürecinin adil yönetilmediğini savunarak genel merkeze tepki gösterdi. Aslan, sosyal medya paylaşımlarında "Anketlerde, açık ara önde olduğu iddia edilen aday ön seçimden kaçıyorsa ya anketler uydurmadır. Yada aday seçilemeyeceğini biliyordur. Bugün aday adayı arkadaşlarımız ilçe binasının önünde bu kararı tanımadıklarını açıklamaları gerekir. Çanakkale'de CHP için adaylık resmi olarak bitse de meşrutiyet ve toplum açısından bitmiş değildir. Süreç ve kriz yeni başlıyor. Kemerleri sert bağlayın iniş sert olacak"

FOTOĞRAF

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Erkek'i CHP Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı olarak açıklanmasının ardından çekilen fotoğrafta CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun yer alırken Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan yer almadı.