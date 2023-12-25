Şehit cenazesine katılan özel yuhalandı

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak için Manisa Saruhan Bey Camii'nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, camiye gelişinde büyük bir protesto ile karşılaştı. Vatandaşların yuhaladığı Özel, korumalar eşliğinde alana girebildi. Bu sırada "Özgür dışarı", "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı. Özel, cenaze namazının ardından camiden ayrılırken de arbede yaşandı. Etrafına adeta etten duvar örülen Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı. Bu sırada bazı vatandaşların aracın önünü kesmeye çalıştı.