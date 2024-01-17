AK Parti İstanbul'dan yeni bir seçim şarkısı daha! "Sevdamızsın İstanbul"

Şehirlerin sultanısın yar sen

Şairlerin ilhamısın

Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen

Müjdelenen bir çağrısın

Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam

Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam

Şehrim ister, ol hakim değil hadim

Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim