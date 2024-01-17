AK Parti İstanbul'dan yeni bir seçim şarkısı daha! "Sevdamızsın İstanbul"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kampanya süreci kapsamında daha önce ünlü sanatçı Azer Bülbül'den esinlenerek yapılan "Çoğu Gitti Azı Kaldı" şarkısına bir yenisi daha eklendi. "Sevdamızsın İstanbul" isimli yeni şarkı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından kamuoyuna paylaşıldı.
AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin detaylarla zenginleştirilen klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Olundu kaç bin yıldır uğruna canlar feda
Sana biçilemez paha, sen hep derdime devasın
hayallerini kurduğum rüya
Bir kez gören şehrimi olur müptelası
Şehirlerin sultanısın yar sen
Şairlerin ilhamısın
Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen
Müjdelenen bir çağrısın
Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam
Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam
Şehrim ister, ol hakim değil hadim
Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim
Aynı ruh, aynı dava, aynı mana
Yıllar geçsede bizim için bitmeyen bir aşksın
İstanbul sen ezelden beri ak ve paksın
İzin ver meşaleni hakedenler yaksın
Sevdamızsın İstanbul
Davamızsın İstanbul
Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk
Vakit Tamam Yeniden İstanbul"