Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı ile görüştü
Giriş Tarihi: 18.1.2024 10:13 Son Güncelleme: 18.1.2024 10:14

Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın iç güvenlik, afet, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele konularında değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

İHA
Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile telefonla görüştük. Bakanla başta iç güvenlik, afet, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı ile görüştü
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