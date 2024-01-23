Başkan Erdoğan, astronot Alper Gezeravcı’yla canlı bağlantıda konuştu: Rüya değil gerçek

Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile canlı bağlantıyla konuştu. Milyonları ekrana kilitleyen konuşmada yeryüzünden 400 kilometre uzaklıktaki ISS'de yaptığı bilimsel çalışmalardan bahseden Gezeravcı, Erdoğan'a, "Göklerdeki istikbalimizin teminatı olan, liderlik vizyonunuzun bir parçası olarak Türk astronot ve bilim misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında 'Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu önemli ve anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı ISS'e taşımanın gururunu yaşıyorum. Yıllarca uzayı başka milletlere ait olan bir rüya olarak kabul edip hayal dahi etmekten çekinen ben de dahil nice Türk gencine ve gelecek nesillerimize bu hayali gerçek haline getirerek hediye ettiniz. Özgüvenimizi ayağa kaldırmamıza imkân tanıdınız. Ortaya koyduğunuz güçlü irade için size minnettarım. Bana desteğini sunan ve dualarını esirgemeyen milletimize de şükranlarımı sunuyorum" diyerek teşekkür etti.Gezeravcı, "Alper sana başarılar diliyorum. Seninle kıvanç duyuyoruz. Görevini tamamlayıp yeryüzüne taşıdığın bayrağımızla dönmeni sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a emanet ol" sözlerine "Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Görevimi başarıyla tamamlayıp sizinle buluşmak ve emanet ettiğiniz al bayrağımızı teslim etmek için sabırsızlanıyorum" diye yanıt verdi.Başkan Erdoğan, "Alper çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakı senden aldıkları ilhamla daha da artacak. Sen ilk astronotumuz oldun ancak son olmayacaksın. Türkiye sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah bu yolculuğumuz güçlenerek devam edecektir" dedi.Erdoğan, Gezeravcı'ya uzay yolculuğunu sordu. Gezeravcı ise "Yolculuğun ilk kısmının amacı dünyanın yerçekimine maruz kaldığımız alt atmosfer bölümünü aşarak uzaya ulaşmaktı. Bu kısım yaklaşık 10 dakika sürdü. Yolculuğumuzun en riskli ve fiziksel olarak da zorlayıcı kısmı buydu. Ardından 200 kilometrelik yörüngede planladığımız zamana uygun şekilde hız ve irtifa ayarlamalarını gerçekleştirmeye başladık. Fırlatmanın ilk 10 dakikasında çok hızlı geçen bölümden sonra dünya yörüngesindeki turumuz yaklaşık 36 saat sürdü. Herhangi bir anormalliğe karşı her zaman hazırlıklıydık" dedi.Başkan Erdoğan'ın uzay ortamında fiziksel durumunu sorduğu Gezeravcı, "Yerçekiminin mikro düzeyde oluşu nedeniyle uzaya çıktığımız ilk andan itibaren belirgin değişiklikleri görmeye başladık. Tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar, başta kan olmak üzere vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Yüzüm şişti. Vücut sıvılarındaki basıncın değişimi nedeniyle bazı görme sorunları, bağışıklık sistemi zayıflıkları oluşabiliyor. Bende bunlara ilişkin bir emare yok" dedi.Gezeravcı "Mikro yerçekiminde havada bir kuş misali özgürce hareket edebiliyoruz. Tabiri caizse kanatsız uçabiliyoruz. Uzay istasyonundaki bu ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Herhangi bir aksaklık olmadan tüm faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Görevim boyunca bu deneyleri tamamlayıp, sonuçlarını beraberimde ülkemize getirmek üzere kayıt altına alıyor olacağım" diyerek konuşmanın sonunda kadrajdan uçarak çıktı.ALPER Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi kapsamında, tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sosyal medya hesabından deneyle ilgili bilgileri paylaştı. Ege Üniversitesi'nin projesinde deneyin adı, "Ekstrem Halofit Olan Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması". Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde de çalışacak. Gezeravcı uzaydan Türkiye'nin fotoğraflarını da çekecek.TÜRK Hava Yolları Miami-İstanbul seferiyle Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı ve babası Ali Gezeravcı, THY pilotunun uçakta uzay misyonuyla ilgili yaptığı anonsu alkışlayarak dinledi.