İl Başkanı, Aliağa için ‘ikna odası’ kurmuş!

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu iddiaya göre önceki gün Aliağa'dan belediye başkan aday adaylığı başvurusu yapan Barış Eroğlu, Çağatay Güç ve Erol Güngör'ü il başkanlığına davet etti. Toplantıda Güngör ve Güç'e Aliağa adayının Eroğlu olduğunu söyleyen Aslanoğlu her iki adaydan üstü kapalı olarak yarıştan çekilmelerini istedi.Aslanoğlu'nun adayın önseçimle belirlenmesini isteyen ilçe örgütünü saf dışı bırakması, başvuruda bulunan 13 aday adayı arasında daha önce seçim kaybetmiş, hatta ekibiyle birlikte ilçe başkanlığı kongresinde desteklediği tarafın dahi seçimi kaybettiği bilinen ve seçmen desteği olmayan Eroğlu'nu kollaması Aliağa'da kaosa neden oldu. Aday adayları kendilerine yapılan baskıya isyan etti.