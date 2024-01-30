CHP’de aday krizi büyüyor! Teşkilatlar tek tek istifa ediyor

Bir önceki yerel seçimlerde İyi partiden aday olan ve seçimleri kaybeden Şükrü Erdem ismine itiraz eden Tandoğan Kuru ve yönetimi, geçtiğimiz gün acil olarak toplanan İl yönetimi tarafından apar topar görevden alındı. Kestel ilçesinde de ön seçim yapılmadan belirlenen aday Cevat Asa'nın isminin açıklanmasının ardından Kestel İlçe Başkanı Kadir Ayas ve yönetimi le birlikte kadın ve gençlik kolları da toplu halde istifa etti.