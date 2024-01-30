CHP’de aday krizi büyüyor! Teşkilatlar tek tek istifa ediyor

Yaklaşan yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecini sağlıklı yürütemeyen CHP'de kriz büyüyor. İl ve İlçe teşkilatlarının ön seçim talebine kulak tıkanırken, birçok bölgede atama ile belirlenen adaylara tepki gösteriliyor. Bursa Mustafakemalpaşa'da seçimlere eski Bakan Şükrü Erdem ile girmek isteyen İl yönetimi, ilçe teşkilatının isyanıyla karşılaştı. Mustafakemalpaşa'da adaylık için istifa eden İlçe Başkanı Serda Tandoğan Kuru, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve yönetimine isyan etti.
Bir önceki yerel seçimlerde İyi partiden aday olan ve seçimleri kaybeden Şükrü Erdem ismine itiraz eden Tandoğan Kuru ve yönetimi, geçtiğimiz gün acil olarak toplanan İl yönetimi tarafından apar topar görevden alındı. Kestel ilçesinde de ön seçim yapılmadan belirlenen aday Cevat Asa'nın isminin açıklanmasının ardından Kestel İlçe Başkanı Kadir Ayas ve yönetimi le birlikte kadın ve gençlik kolları da toplu halde istifa etti.
SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİLER
Atama ile belirlenen adaylara tepki gösterdiği için görevden alınan Mustafakemalpaşa ilçe yönetimi ve aynı nedenle toplu halde istifa eden Kestel İlçe yönetimi, sosyal medya hesaplarından CHP İl yönetimini adeta topa tuttu. Demokratik haklarının kullanılmasına müsaade edilmediğini ileri süren ve teşkilatların sesine kulak verilmediğini dile getiren partililer, örgüt emeğinin hiçe sayıldığını savundu.