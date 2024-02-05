Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Bursa'ya gelerek 17 ilçe belediye başkan adayını ilan edip tanıtmasının ardından resmen başlayan seçim süreci hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın "Bursa'nın gönlümüzde ayrı bir yeri var" sözü ile birlikte, kentte gelecek dönem yapılacak vizyon projeler de merak konusu oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, merak edilen o projeleri SABAH'a anlattı.Bursa'da geride kalan görev sürecinde çok ciddi bir kentsel dönüşüm hamlesi başlattıklarını belirten ve öncelik olarak bu alana ağırlık vereceklerinin altını çizen Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanımızdan ve şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan Murat Kurum Bakanımızdan aldığımız ilhamla ve destekle, kentsel dönüşüm bizim öncelikli konumuz olacak. Bursa her yıl nüfusu 50-60 bin artan bir kent. Sanayileşen ve milli gururumuz TOGG ve diğer önemli otomobil markalarını bünyesinde barındıran bir kent. Aynı zamanda Bursa bir tekstil, makine ve kimya şehri. Dolayısıyla bu çeşitlilik Bursa'yı cazip kılıyor. Diğer yandan yeşil ile özdeşleşmiş bir şehirden bahsediyoruz. Bu bakımdan birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm. Son 2.5 yıldır bu noktada çalışmalarımız var. Tüm bunları inşallah yeni bir paketle açıklayıp hayata geçireceğiz" dedi.Bursa denince son yıllarda herkesin aklına "trafik sorunu" geldiğini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, bu anlamda kritik noktalara çok önemli müdahaleler yaptıklarını ve bir nebzede olsa özellikle Acemler trafiğini rahatlattıklarını ifade etti. Trafik ve ulaşım konusunda gelecek dönemde çok ciddi adımlar atmayı planladıklarını belirten Başkan Aktaş, "Emek–YHT–Şehir Hastanesi Metro Hattı, Üniversite–Görükle-Başköy Metro Hattı, Demirtaş OSB Otoyol Bağlantısı, Çalı Kavşağı–Hasanağa Bağlantı Yolu, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi Otoyol Bağlantısı, Görükle Köprülü Kavşağı ve Akpınar–Yunuseli Tüneli, merkezi hükümetimizin de desteği ile Bursa'mıza kazandıracağımız önemli hizmetler olacak" dedi.Sanayileşmeye bağlı hızlı büyümenin getirdiği sorunları çözmenin yanı sıra, Bursa'da yaşamanın keyifli ve konforlu hale gelmesi için de sosyal projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Aktaş, "75'nci Yıl Kent Ormanı, Hasköy Mesire Alanı, Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi, Sıcak su Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Çekirge Teras Sosyal ve Kültürel Tesis Yapımı ve Havuzlu Park projelerimiz çok değerli. Bu projelerimizi de yeni dönemde Bursalı vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bursa'da yaşıyor olmanın bir ayrıcalık olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.