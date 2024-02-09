Hamza Dağ, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın "köhnemiş zihniyetlere bir ışık" olduğunu dile getiren Dağ, sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman birlik ve beraberlik içinde olacaklarını ifade etti. Dağ, Çeşme'nin sorunlarına hakim olduklarını vurgulayarak, "İlk etapta turizm sezonunun uzatılması en önemli hedeflerimizden birisi. İzmir'in birçok bölgesine doğal gaz getirdik, önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında şehrimizin tamamında, yüzde yüzüne doğal gaz gelecek hamleleri yapacağız. Çeşme'ye de doğal gazı getireceğiz. Belediye bünyesinde çok uygun fiyatlara maliyetine sosyal konutlar yapacağız." dedi.

İZMİR TİCARETİN MERKEZİ OLACAK

İzmir'in potansiyelinin altında olduğuna dikkati çeken Dağ, inşallah bunu yukarı çıkartacaklarını ve İzmir'i ticaretin merkezi yapacaklarını anlattı.

ÇEŞME 2024'E YAKIŞIR HALE GELECEK

MHP Çeşme Belediye Başkan adayı Esat Tanık da Çeşme'nin 2024 yılına hiç yakışmayan bir kentsel altyapıya sahip olduğunu, göreve geldiklerinde Çeşme'yi 2024'e yakışır hale getireceklerini söyledi.

"YAPAMAYACAĞIMIZ İŞİN SÖZÜNÜ VERMEYİZ"

Hamza Dağ, Seferihisar ilçesindeki bir restoranda, partililerle de bir araya geldi. Dağ, sahayı gezdiklerinde sürekli "su faturasının elektrik faturasından fazla geldiğine" dair şikayetler aldıklarını kaydetti. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehrin İzmir olduğuna işaret eden Dağ, "Reva mı İzmirlilere? 1 Nisan itibarıyla inşallah göreve geldiğimizde ilk iş, su ücret tarifesinde yüzde 50 indirime gitmek. Popülizm yapmıyoruz. Yapamayacağımız işin sözünü vermeyiz." dedi.

GÜZELBAHÇE'DE SEÇİM OFİSİ AÇTI

Dağ, daha sonra ziyarette bulunduğu esnafla sohbet etti. Güzelbahçe'de Atatürk Mahallesi'ndeki seçim ofis açılışını gerçekleştiren Dağ, Atatürk Mahalle Muhtarlığı'nda muhtarlarla da görüştü.