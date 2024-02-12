Aydın’da Alevilerden CHP’ye büyük tepki

CHP İlçe Başkanı Akmazlar'a sert tepki gösteren Aydın Alevi Güç Birliği, "Söke CHP İlçe Başkanı Muammer Akmazlar'ın Alevilere yönelik sarf ettiği küçültücü ve hadsiz sözler ile başta Didim olmak üzere Aydın genelinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri gündemiyle olağanüstü toplandı. Aydın Alevi Güç Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Söke CHP İlçe Başkanı Muammer Akmazlar'ın Söke'de yaşayan Aleviler ile ilgili küçük düşürücü ve hadsiz sözlerine karşı kayıtsız kalan CHP il ve ilçe yönetimine yönelik güçlü bir tepki dile getirildi. Toplantıda, "Diğer yandan önceki tarihlerde CHP Aydın İl Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde Aydın'da Alevilerin temsiliyeti açısından 2 ilçe belediye başkan adaylığının talep edilmesine rağmen açıklanan ilçe belediye başkan adaylıklarında bugüne kadar Alevilerin temsil hassasiyetinin göz ardı edildiği ve özellikle halen açıklanmayan Alevi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Didim ilçesinde Alevi bir başkan adayının gösterilmesi konusunda hassasiyetle durulmaktadır. Bu süreç dikkatle takip edilmektedir. Aydın Alevi güç birliği olarak Alevi toplumunun temsiliyetinin göz ardı edilmesi durumunda her türlü seçeneğin gündemimizde olduğu Alevi toplumunun çözümsüz olmadığı kararlılıkla vurgulanmıştır" denildi.

ALEVİLER KÜÇÜK GÖRÜLDÜ

Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya, "Alanen temsilcisi olduğumuz toplumu küçük görerek sokakta dedikodusu dönen 'Alevi düşmanlığının' var olduğunu gözler önüne sermiştir" diye konuştu. Kaya, "CHP Belediye Başkan adayının kazanması için çalışması gereken ilçe yönetiminin başkanı 'Siz zaten 300 - 500 kişinin temsilcisisiniz' diyerek alenen temsilcisi olduğumuz toplumu küçük görerek sokakta dedikodusu dönen 'Alevi düşmanlığının' var olduğunu gözler önüne sermiştir. Söke CHP İlçe Başkanı Muammer Akmazlar'ın üslubu ile şoka uğramış durumdayız. Alevi düşmanı olduğu anlaşıldı. Temsilcisi olduğumuz canlarımız yıllar boyu ülkenin zararına bir tek yanlışı olmamış, Atatürk'ün izinden bir kez ayrılmamış, bu ülkeye her zaman yarar sağlamaya çalışmıştır. Söke'de 300 - 500 kişilik bir grubun değil, çok daha büyük bir toplumun temsilcisi olarak CHP İlçe Yönetiminin seçim sürecinde bu üslup ve bu tavır ile bırakın seçim kazandırmayı, seçimi kaybettireceğine dair şüphelerimiz oluşmuştur. Söke CHP İlçe Başkanı'nın bu üslubunu ve tavrını sert bir şekilde kınıyoruz" dedi.

SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OLDUĞUMUZU GÖRECEKLER

Aydın Alevi Güçbirliği Sözcüsü ve Kuşadası Cem Evi Başkanı Erdal Kılınç da bir açıklamayla Akmazlar'a tepki gösterdi. Kılınç, "Hayatın gerçeklerini göremeyenler 31 Martta kaç kişi olduğumuzu görecekler. Bizleri ötekileyenler, yok sayanlar şunu bilsinler ki bu camia onlara gerekli dersi verecektir. Bu ülkenin kurucu değerlere, laikliğe sahip çıkmamızi tam bağımsız Türkiye mücadelemizi bir zaaf gibi görüp kendilerine mahkum olduğumuzu düşünenler ne kadar yanıldıklarını görecekler. Bu tavrı şiddetle kınıyorum" diye yazdı.