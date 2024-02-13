Fondaş Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan haberlerini kabul etti! Sayısız hizmeti tek tek anlatıldı





HEDEFLER BİR BİR GERÇEKLEŞTİ

Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgesi'ni yayınlayan Berat Albayrak, Türkiye'nin kendi sondaj gemileri ile arama yapması gerektiğini belirtmişti. Türkiye, Albayrak döneminde filoya kazandırılan sondaj gemileri ile makus talihini yenerek, 'Burada bir şey yok' denilerek kapatılan kuyulardan doğal gaz fışkırdığını keşfetti.



TEKZİP VE DÜZELTME METNİ



Halk TV'de 20.12.2023 tarihinde yayınlanan 'Gözde Şeker ile Söz Sende' programında moderatör ve konuklar tarafından sayın Berat Albayrak hedef gösterilerek, tamamen kurgudan ibaret, gerçek dışı ve asılsız beyanlar ortaya atılmıştır.



Program konuğu spor yazarı Atilla Türker'in yönelttiği bir soru üzerine eski hakem Deniz Ateş Bitnel, hiçbir somut dayanağı olmamasına rağmen hakemliğinin sona ermesinde sayın Berat Albayrak'ın etkisi olduğunu ifade etmiş ve fakat kaynağının 'duyum' olduğunu belirterek, söylediklerinin olgusal temeli olmadığını da kabul etmiştir.



Programda sayın Berat Albayrak ile üçüncü kişiler arasında hiç gerçekleşmeyen diyaloglar üzerinden asılsız ithamlar sarf edilirken konu bambaşka bir mecraya çekilmiş, futbol fedarasyonu, tahkim kurulu, spor kulüpleri ve bir kısım olaylar hakkında konuşmalar yapılmıştır.



Anılan konularla Berat Albayrak'ın hiçbir ilgisi olmamasına karşın son derece hasmane bir tutum sergilenerek, dakikalar boyunca sayın Berat Albayrak'ın eski döneme ait görüntüleri tam ekrandan yayına verilmiş ve alt yazıda devamlı surette ismi kullanılarak kamu husumeti oluşturulmaya çalışılmıştır

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