Haberler Gündem Haberleri Fondaş Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan haberlerini kabul etti! Sayısız hizmeti tek tek anlatıldı
Giriş Tarihi: 13.2.2024 07:26 Son Güncelleme: 13.2.2024 07:44

Fondaş Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan haberlerini kabul etti! Sayısız hizmeti tek tek anlatıldı

CHP yandaşı fondaş Halk TV yayınladığı bir programda  Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki asılsız ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarının ardından tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Fondaş Halk TV’de yayınlanan tekzipte milli enerji politikasının mimari olan Berat Albayrak’ın bu ülkeye kattığı sayısız hizmetler tek tek anlatıldı.

Fondaş Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan haberlerini kabul etti! Sayısız hizmeti tek tek anlatıldı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında fondaş Halk TV yayınladığı bir programda asılsız iddialar ortaya atıldığını kabul ederek ve hiçbir dayanağı olmayan bu iddialar sonrası tekzip ve düzeltme metni yayınladı.

ASILSIZ VE YALAN HABER

Fondaş Halk TV Türkiye'nin tam bağımsız enerji mücadelesinin mimarlarından olan Berat Albayrak hakkında yalan ve asılsız haber yaptığını kabul etti. Ortaya atılan bu iddialar sonrası Şirin Payzın'ın programında tekzip ve düzeltme yayınlandı.

Halk TV, Berat Albayrak hakkındaki yalan haberine tekzip yayınladı | Video



SAYISIZ HİZMET TEK TEK ANLATILDI

Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel'in sadece duyumdan ibaret olan asılsız iddiaları sonrası Fondaş Halk TV'de yayınlanan tekzipte Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde bu ülkeye verdiği sayısız hizmet tek tek anlatıldı.



MİLLİ ENERJİ POLİTİKASININ MİMARİ

Türkiye'nin bağımsız enerji mücadelesinin mimarlarından olan Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı yaptığı dönemde attığı adımlar meyvesini vermeye başladı.



"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolunda atılan adımların yer aldığı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabının 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' başlıklı bölümünde petrol keşiflerinin yapılması için atılan adımlara ve mücadelelere de yer verilmişti.



HEDEFLER BİR BİR GERÇEKLEŞTİ

Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgesi'ni yayınlayan Berat Albayrak, Türkiye'nin kendi sondaj gemileri ile arama yapması gerektiğini belirtmişti. Türkiye, Albayrak döneminde filoya kazandırılan sondaj gemileri ile makus talihini yenerek, 'Burada bir şey yok' denilerek kapatılan kuyulardan doğal gaz fışkırdığını keşfetti.

TEKZİP VE DÜZELTME METNİ

Halk TV'de 20.12.2023 tarihinde yayınlanan 'Gözde Şeker ile Söz Sende' programında moderatör ve konuklar tarafından sayın Berat Albayrak hedef gösterilerek, tamamen kurgudan ibaret, gerçek dışı ve asılsız beyanlar ortaya atılmıştır.

Program konuğu spor yazarı Atilla Türker'in yönelttiği bir soru üzerine eski hakem Deniz Ateş Bitnel, hiçbir somut dayanağı olmamasına rağmen hakemliğinin sona ermesinde sayın Berat Albayrak'ın etkisi olduğunu ifade etmiş ve fakat kaynağının 'duyum' olduğunu belirterek, söylediklerinin olgusal temeli olmadığını da kabul etmiştir.

Programda sayın Berat Albayrak ile üçüncü kişiler arasında hiç gerçekleşmeyen diyaloglar üzerinden asılsız ithamlar sarf edilirken konu bambaşka bir mecraya çekilmiş, futbol fedarasyonu, tahkim kurulu, spor kulüpleri ve bir kısım olaylar hakkında konuşmalar yapılmıştır.

Anılan konularla Berat Albayrak'ın hiçbir ilgisi olmamasına karşın son derece hasmane bir tutum sergilenerek, dakikalar boyunca sayın Berat Albayrak'ın eski döneme ait görüntüleri tam ekrandan yayına verilmiş ve alt yazıda devamlı surette ismi kullanılarak kamu husumeti oluşturulmaya çalışılmıştır

İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı! Türkiye'nin kaderini değiştiren keşif: İşte enerjide adım adım bağımsızlığın hikayesi İşte enerjide milli adımın hikayesi! Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası... Enerjide milli rota böyle çizildi: Berat Albayrak'ın başlattığı adımlar bir bir gerçek oldu! 'Yaptırmayız' hikayesini kıran imza: Berat Albayrak... 70 yıllık hayaller gerçek oluyor Bölgede dengeler değişiyor! Hayaller tek tek gerçek oluyor! Temellerini Berat Albayrak atmıştı... Denizler karış karış taranıyor! Keşif filosu büyüyor! Berat Albayrak'ın başlattığı 'Enerji hamlesi' hız kesmiyor Berat Albayrak'ın adımları öncü oldu! Efsaneydi gerçek oldu: Şimdi bu seferberliğin meyvelerini topluyoruz Berat Albayrak'ın adımları öncü oldu! Enerjide dönüşümün miladı: 2016

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Fondaş Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan haberlerini kabul etti! Sayısız hizmeti tek tek anlatıldı
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