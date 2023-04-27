’Yaptıramayız’ hikayesini kıran imza: Berat Albayrak... 70 yıllık hayaller gerçek oluyor

"Ben, bir Batı ülkesinde muhatabım tarafından bu enerji politikalarından çok önemli bir tanesiyle ilgili 'bu adımı atmamam yönünde' bire bir sözlü imalı tehdit edilmiş bir bakanım. Türkiye'nin rahmetli Adnan Menderes ile 1956 yılında başlayan nükleer yolculuğu hep engellendi, ertelendi, ciddi bir dirençle karşılaştı. 70 yıldır tüm dünya bu projeleri yapıyor. Yıllardır herkese helal olan bir teknoloji, Türkiye'ye haram deniliyorsa orada bir yanlışlık var demektir."

