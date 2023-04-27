Giriş Tarihi: 27.04.2023 08:31
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
08:31
'Yaptıramayız' hikayesini kıran imza: Berat Albayrak... 70 yıllık hayaller gerçek oluyor
Özlem Doğaner bugünkü yazısında Türkiye'nin dünyada konuşulan enerji adım ve atılımlarına ilişkin önemli bir analiz kaleme aldı. Berat Albayrak'ın bakanlıkları döneminde attığı adımlar nedeniyle batılı muhatapları tarafından bizzat imalı tehditlere maruz kalmasına rağmen geri adım atmamasının bugünkü başarılı neticedeki payına değinen Doğaner dikkat çeken anekdotlara yer verdi.