Halk TV, Berat Albayrak hakkındaki yalan haberine tekzip yayınladı | Video

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında asılsız ve yalan haber yaptığı tescillenen Halk TV, Şirin Payzın'ın sunduğu programda tekzip ve düzeltme yayınladı.