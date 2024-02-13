Video Haber Halk TV, Berat Albayrak hakkındaki yalan haberine tekzip yayınladı | Video
Halk TV, Berat Albayrak hakkındaki yalan haberine tekzip yayınladı | Video

Halk TV, Berat Albayrak hakkındaki yalan haberine tekzip yayınladı | Video

13.02.2024 | 06:25

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında asılsız ve yalan haber yaptığı tescillenen Halk TV, Şirin Payzın'ın sunduğu programda tekzip ve düzeltme yayınladı.

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