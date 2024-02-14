Türkiye, yeryüzünü korumak için atılan her adımın destekçisi

Emine Erdoğan, Dubai'deki "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2045: Dünyamızın Geleceğine Yön Vermek" programında konuştu:Türkiye olarak, bize emanet yeryüzünü korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde miras bırakmak için atılan her adımın destekçisi olduk, olacağız. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve kimseyi geride bırakmama ilkesi de bu ortak duyarlı birlikteliğin tezahürüdür. Hayat kaynağımız okyanus ve denizlere atılan plastikler, en derinlere ulaşarak bir virüs gibi tüm canlı hayatını zehirlerken sorumluluklarımızı elimize almalıyız. Kaynakların verimli kullanılması amacıyla geçen yıl "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği"ni başlattık.Aynı şekilde, genç kuşakların iklim gönüllüsü olarak yetişmesi için "İklim Elçileri Projesi"ni hayata geçirdik. Geleceğe yön verecek en önemli mirasımız, çözüm önerileri içeren yol haritaları bırakmak değil, kalıcı bir barış ve sürdürülebilir bir dünya düzeni inşa etmek olacaktır. Kirletilen deniz hepimizin kıyısına vururken, kirletilen hava hepimizi zehirlerken, küresel ısınmanın şiddeti hepimizi yakarken, mücadeleyi ayrı ayrı sürdüremeyiz. Güçlerimizi birleştirmeli, bu amaçla ortaya konan her çabayı desteklemeliyiz.